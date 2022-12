Με τον πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα συναντήθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο αεροδρόμιο Ζέσουφ-Γιάσιονκα κατά την επιστροφή του από την επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

«Στο δρόμο της επιστροφής, συνάντησα έναν φίλο από την Πολωνία, τον Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο με την υποδοχή του από τον Πολωνό πρόεδρο, με τους δύο άνδρες να αγκαλιάζονται.

«Κάναμε μια σύνοψη της χρονιάς, η οποία έφερε ιστορικές προκλήσεις εξαιτίας ενός πολέμου πλήρους κλίμακας», ανέφερε ο Ζελένσκι στο Telegram μετά τη συνάντηση με τον Ντούντα.

«Συζητήσαμε επίσης στρατηγικά σχέδια για το μέλλον, διμερείς σχέσεις και αλληλεπιδράσεις σε διεθνές επίπεδο το 2023», συμπλήρωσε.

President Zelensky is already back in Europe. He arrived in Poland and met Poland’s President Duda. #Ukraine #Poland pic.twitter.com/lJKFM3HJYb