Διάπλατα ανοίγει ο δρόμος στην Πολωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων, υπό τον Ντόναλντ Τουσκ, μετά την άρνηση της Βουλής να παράσχει ψήφο εμπιστοσύνης στην εθνικιστική κυβέρνηση του Ματέους Μοραβιέτσκι.

Εάν δεν υπάρξει κάποια αιφνιδιαστική έκπληξη της τελευταίας στιγμής, οι βουλευτές αναμένεται να εκλέξουν απόψε το βράδυ νέο πρωθυπουργό στην Πολωνία τον Ντόναλντ Τουσκ, τον πρώην πρόεδρο τους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Από τους 456 (σε σύνολο 460) βουλευτές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, οι 190 στήριξαν τον Μοραβιέτσκι και 266 τον καταψήφισαν.

It’s official: Poland is no longer under the rule of the Law and Justice Party, as PM Morawiecki’s government fails to gain a vote of confidence in the now opposition-dominated Parliament. The ticker on the bottom reads “Morawiecki’s government has fallen” pic.twitter.com/VbVl9PxScO December 11, 2023

Με την πρώτη ψηφοφορία τερματίστηκε η οκταετής διακυβέρνηση της χώρας από το εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), το οποίο είχε κατηγορηθεί ότι υπονόμευσε την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, μετέτρεψε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης σε όργανα προπαγάνδας και υποκίνησε τις προκαταλήψεις εναντίον μειονοτήτων, όπως των μεταναστών και της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.

Ο Τουσκ έχει υποσχεθεί ότι θα βελτιώσει τις σχέσεις της Βαρσοβίας με τις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα να αποδεσμευθούν έτσι δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για την Πολωνία αλλά έχουν μπλοκαριστεί λόγω της ανησυχίας που εκφραζόταν στην ΕΕ για το κράτος δικαίου στη χώρα του.

Αφού αναδειχθεί νέος πρωθυπουργός αναμένεται ότι αύριο Τρίτη ο Τουσκ θα παρουσιάσει την κυβέρνησή του και το πολιτικό πρόγραμμά του και θα ζητήσει αμέσως την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου στο οποίο η συμμαχία διαθέτει 248 έδρες.

The 8-year rule of nationalist Law & Justice party is set to come to an end in #Poland today, as parliament selects former 🇪🇺Council president #DonaldTusk to be the new PM.



But dePISifying the 🇵🇱judiciary, media & civil service will be a major challenge. pic.twitter.com/koip1E0YfG — Dave Keating (@DaveKeating) December 11, 2023

Μετά τις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου, τις οποίες κέρδισε η συμμαχία των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων με επικεφαλής τον Τουσκ, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στην Πολωνία για τις εργασίες του κοινοβουλίου και οι συνδρομές στο κανάλι του στο YouTube έχουν εκτοξευτεί. Ορισμένες συνεδριάσεις προσέλκυσαν πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές στην πλατφόρμα και σήμερα ένας κινηματογράφος της Βαρσοβίας αποφάσισε να προβάλει ζωντανά τη συνεδρίαση στη μεγάλη οθόνη.

With a new government set to be formed in Poland over the next two days, a cinema in Warsaw is screening a live feed from parliament amid huge interest in political events.



For more on how the process is likely to unfold, see our report ⬇️ https://t.co/pus4TzrY6Z — Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) December 11, 2023

Τόσο μεγάλη ήταν η ζήτηση που περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί σε λίστα αναμονής για να αγοράσουν εισιτήρια.