Η Πολωνία σχεδιάζει να στείλει άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνασπισμού, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Πολωνίας.

Το Κίεβο έχει ζητήσει βαρέα στρατιωτικά οχήματα όπως το γερμανικής κατασκευής Leopard 2, το οποίο θα αποτελούσε μια σημαντική ενίσχυση της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

«Μια ίλη αρμάτων μάχης Leopard θα παραδοθεί στο πλαίσιο της οικοδόμησης του συνασπισμού», δήλωσε ο Αντρέι Ντούντα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας.

«Θέλουμε αυτό να είναι ένας διεθνής συνασπισμός».

Today in Lviv, together with Presidents @ZelenskyyUa and @GitanasNauseda, we are talking in the Lublin Triangle format about military support for Ukraine against Russian aggression and about Ukraine's integration with the EU and NATO. 🇵🇱🤝🇺🇦🤝🇱🇹 pic.twitter.com/iYSWqEdYWL