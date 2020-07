Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες του Αζερμπαϊτζάν σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την Αρμενία την Τρίτη (14.07.2020), παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

Οι νέες φονικές συγκρούσεις ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία σημειώθηκαν στον τομέα Τοβούζ της μεθορίου, ανάμεσα σε δύο μακρόχρονους εχθρούς. Είναι οι πιο σοβαρές εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που προκαλεί φόβους ακόμη και για μια σύγκρουση στον Καύκασο, μια ασταθή περιοχή.

BBC News – Azerbaijan general among troops killed in Armenia border clashhttps://t.co/bEwS5IGmy8 — Cyndie Annett (@CyndieAnnett) July 14, 2020

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε την Τρίτη (14.07.2020) τον θάνατο επτά στρατιωτών του, καθώς και ενός αμάχου. Η χώρα είχε ανακοινώσει ήδη τον θάνατο τεσσάρων Αζέρων στρατιωτών στη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερών. Ο συνολικός απολογισμός από αζερικής πλευράς έφθασε έτσι τους 11 νεκρούς στρατιώτες και έναν άμαχο.

Από την πλευρά της η Αρμενία ανακοίνωσε την ίδια ημέρα τις πρώτες απώλειές της με τον θάνατο δύο μελών των ενόπλων δυνάμεών της, που σκοτώθηκαν από εχθρικά πυρά.

Armenian forces targeted civilians living in the Agdam village of Tovuz district, along the state border of Azerbaijan. pic.twitter.com/KMhffHFRhj — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) July 14, 2020

Οι δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες βρίσκονται σε σύγκρουση εδώ και δεκαετίες για την αυτόνομη περιοχή του Ναγκόρνο – Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν, μια περιοχή με αρμενική πλειονότητα η οποία αποσχίστηκε, με την υποστήριξη του Γερεβάν, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, προκαλώντας μια σύγκρουση που οδήγησε στον θάνατο 30.000 ανθρώπων. Μια επισφαλής εκεχειρία έχει τεθεί σε ισχύ από το 1994.

Οι αντιπαραθέσεις στα όρια της περιοχής αυτής είναι αρκετά συχνές, αλλά οι μάχες στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας, όπως οι τωρινές, είναι πολύ πιο σπάνιες.

Τα δύο στρατόπεδα επιρρίπτουν το ένα στο άλλο την ευθύνη για τις συγκρούσεις από την 12η Ιουλίου.

Armenian soldiers do not want to fight against Azerbaijan. This Pashinyan is killing his own people! https://t.co/Z4aEpT2xTb — Patriot77 (@IgorTimofeev17) July 14, 2020

Για 3η συνεχόμενη ημέρα, το αζερικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Αρμενία ότι πέρασε στην επίθεση με πυρά πυροβολικού, ολμοβόλα και βαριά μυδραλιοβόλα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Καρίμ Βαλίεφ, χαιρέτισε στην τηλεόραση τον “ηρωικό θάνατο” την 14η Ιουλίου ενός στρατηγού, ενός συνταγματάρχη και άλλων πέντε στρατιωτών.

To the attention of my international friends,Starting from 12th of July, armed forces of Armenia attack to invade internationally recognized Azerbaijan territory-Tovuz during the time when all the nations are busy with Covid-19 pandemic.+ pic.twitter.com/qBuGSuUA9J — aysunnnn (@mmdvaaa) July 14, 2020

Το υπουργείο ανέφερε εξάλλου σε μια σύντομη ανακοίνωση πως προχώρησε σε “τιμωρητικά μέτρα” εναντίον των αρμενικών δυνάμεων, προκαλώντας την καταστροφή εξοπλισμού, περιλαμβανομένων οπλικών συστημάτων, καθώς και ανθρώπινες απώλειες στον αντίπαλο.

Από την πλευρά της η Αρμενία κατηγόρησε τις αζερικές δυνάμεις ότι επιτέθηκαν “χρησιμοποιώντας το πυροβολικό, άρματα μάχης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη”, όπως δήλωσε η Σουσάν Στεπανιάν, εκπρόσωπος του αρμενικού υπουργείου Άμυνας.

Πολιτικές υποδομές τέθηκαν στο στόχαστρο στην πόλη Μπερντ, κοντά στη μεθόριο.

“Οι επιθέσεις αυτές εναντίον της ασφάλειας του άμαχου πληθυσμού της Αρμενίας θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας συμμετρικής απάντησης”, προειδοποίησε το αρμενικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι συγκρούσεις αυτές οδήγησαν τις τελευταίες ημέρες τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλέσουν για κατάπαυση του πυρός, ενώ η Τουρκία, μακροχρόνιος εχθρός της Αρμενίας, εξέφρασε την υποστήριξή της στον Αζέρο σύμμαχό της, μια τουρκόφωνη χώρα.

Το Κρεμλίνο, ένας από τους μεσολαβητές στη σύγκρουση του Ναγκόρνο – Καραμπάχ, κάλεσε το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία “σε αυτοσυγκράτηση”.

“Ανησυχούμε βαθιά για τις ανταλλαγές πυρών στα σύνορα ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν”, είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, ο οποίος πρότεινε μια ρωσική “διαμεσολάβηση” στην προσπάθεια να τεθεί τέρμα σε αυτές.

Eleven members of the Azerbaijani army and a civilian resident of #Azerbaijan's #Tovuz district were killed by the Armed Forces of Armenia.



Armed Forces of #Armenia is already attacking the CIVILIAN POPULATION‼#EndOccupation #StopArmenianAgression#KarabakhisAzerbaijan pic.twitter.com/GBlTdZjPVL — Günay (@mustafabeylig) July 14, 2020

Ένας ανοικτός πόλεμος ανάμεσα στο Μπακού και το Γερεβάν θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή του Καυκάσου, όπου η Μόσχα και η Άγκυρα κυρίως έχουν ανταγωνιζόμενα γεωστρατηγικά συμφέροντα.

Η πρόσφατη αυτή κλιμάκωση των εντάσεων σημειώνεται λίγο μετά τις δηλώσεις του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ, ο οποίος είχε απειλήσει να αποχωρήσει από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για το Καραμπάχ εκτιμώντας πως η χώρα του διαθέτει το δικαίωμα να επιδιώξει «μια στρατιωτική λύση στη σύγκρουση».

Οι στρατιωτικές δαπάνες του Αζερμπαϊτζάν, που είναι πετρελαϊκή δύναμη, υπερβαίνουν το σύνολο του προϋπολογισμού της Αρμενίας. Όμως το Γερεβάν ανήκει σε μια πολιτικοστρατιωτική συμμαχία υπό τη διεύθυνση της Μόσχας, την Οργάνωση της συνθήκης συλλογικής ασφάλειας.

Το 2016, ένοπλες συγκρούσεις γύρω από το Καραμπάχ λίγο έλειψε να εξελιχθούν σε ανοικτό πόλεμο ανάμεσα στο Γερεβάν και το Μπακού.

Η σύγκρουση αποτελεί αντικείμενο από το 1992 μιας ρωσοαμερικανογαλλικής διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), με την επωνυμία Ομάδα του Μινσκ.