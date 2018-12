Πολύνεκρη απόπειρα ληστείας δύο τραπεζών! Οι δράστες σκότωσαν ομήρους!

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος, συνολικά σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 5 όμηροι, όταν ένοπλοι αποπειράθηκαν να ληστέψουν δύο τράπεζες, κρατώντας στη συνέχεια ομήρους, ενώ σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στους δράστες και την αστυνομία!

“Ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο που έκανε λόγο για 11 νεκρούς: Έξι ένοπλους και πέντε ομήρους” δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο Band News Lielson Landin.

Brazil bank hold-up: Five hostages killed including one child after six robbers storm bank – read more – https://t.co/rtgCMSn8f0

Gunfire erupted in the city of Milagres, in the state of Ceara, when police were waiting as the robbers attempted to escape from the second bank. … pic.twitter.com/5JUCo0v0JE

