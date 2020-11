Πομπέο και Βαρθολομαίος τα είπαν και για την Αγία Σοφία – Οργή στην Άγκυρα

Η επίσκεψη στο Φανάρι του Μάικ Πομπέο και κυρίως η απαίτησή του στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να ταξιδέψει εκείνος στην Κωνσταντινούπολη για να τον δει, εξόργισαν την Άγκυρα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και ξεναγήθηκε στο ναό του Αγίου Γεωργίου.

Ο Μάικ Πομπέο, η σύζυγος του οποίου είναι Χριστιανή Ορθόδοξη, βρέθηκε στο Φανάρι και επί μια ώρα είχε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έφτασε στο Πατριαρχείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Σούζαν και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Ντέιβιντ Σάτιρφιελντ.

Το γεγονός πως ο Μάικ Πομπέο βρέθηκε στην Τουρκία αλλά δεν θα συναντήσει ούτε τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου αλλά ούτε και κανέναν άλλο αξιωματούχο, εξόργισε την Άγκυρα. Είναι χαρακτηριστικό πως μια μικρή ομάδα ανθρώπων, ανταποκρινόμενη στην έκκληση μιας εθνικιστικής ένωσης διαδήλωσε κοντά στο πατριαρχείο εναντίον της επίσκεψης του Πομπέο φωνάζοντας «Γιάνκη πήγαινε σπίτι σου», σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

Ο Αμερικανός υπουργός, η σύζυγός του Σούζαν και ο πρέσβης των ΗΠΑ επισκέφτηκαν και τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου ο Πατριαρχικός διάκονος Ιάκωβος, τους ενημέρωσε για την ιστορία του, καθώς και για τα ιερά λείψανα και τα κειμήλια που φυλάσσονται σε αυτόν.

Η συνάντηση του Μάικ Πομπέο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη διήρκεσε περίπου μια ώρα. Τέθηκαν θέματα που απασχολούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης και τους ορθοδόξους πιστούς στην Τουρκία. Επίσης, συζήτησαν για την Ορθοδοξία στον κόσμο, αλλά και για την πορεία του διαχριστιανικού διαλόγου.

Ο Μητροπολίτης Γαλλίας, Εμμανουήλ, σε δήλωσή του χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη του Μάικ Πομπέο στο Φανάρι. Όπως είπε συζητήθηκαν θέματα θρησκευτικής ελευθερίας και θεμελιωδών δικαιωμάτων, η προστασία της παρουσίας των Χριστιανών στη Μ. Ανατολή, καθώς και ζητήματα των Ορθοδόξων σε όλο τον κόσμο.

Ερωτηθείς αν ετέθη από τον Μάικ Πομπέο το ζήτημα της Αγίας Σοφίας ο Μητροπολίτης Γαλλίας είπε ότι το θέμα συζητήθηκε αλλά δεν είναι στην ευθύνη του να κάνει κάποιο σχόλιο. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, επανειλημμένως έχει αναφερθεί στο ζήτημα και έχει εκφράσει τις απόψεις και την λύπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου για αυτή την πολιτική απόφαση.

Ο Μάικ Πομπέο μετά το Οικουμενικό Πατριαρχείο επισκέφτηκε το γειτονικό τζαμί Ρουστέμ Πασά, όπου και ξεναγήθηκε.

«Ήταν τιμή μου να συναντήσω σήμερα τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α’, και να επισκεφθώ την Πατριαρχική Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου» έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μετά την επίσκεψή του στο Φανάρι. Και σημειώνει πως «ως ηγέτης του Ορθόδοξου κόσμου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι βασικός εταίρος καθώς συνεχίζουμε να προασπίζουμε τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο».

Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the Patriarchal Church of St. George today. As leader of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe. pic.twitter.com/1u96nPZwgV