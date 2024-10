Πώς οι Ισραηλινοί εξόντωσαν τον διάδοχο του Νασράλα, Χασάμ Σαφιεντίν – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της Βηρυτού

Δραματικές είναι οι σκηνές που εκτυλίσσονται στη Μέση Ανατολή, με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να βομβαρδίζουν τουλάχιστον επτά φορές νότια προάστια της Βηρυτού αργά το βράδυ της Τρίτης (22.10.24), λίγη ώρα αφού εξέδωσαν διαταγές προς τους κατοίκους τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τομείς τους, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANΙ), μερικές ώρες αφού πλήγμα ισοπέδωσε πολυκατοικία στην ίδια περιοχή, που χαρακτηρίζεται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Στήλες καπνού ήταν ευδιάκριτες σε οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου περίπου μία ώρα και κάτι μετά την εντολή του ισραηλινού στρατού να απομακρυνθούν οι κάτοικοι διαφόρων τομέων των νοτίων προαστίων της Βηρυτού που έχουν σφυροκοπηθεί επανειλημμένα αφότου εντατικοποιήθηκαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο την 23η Σεπτεμβρίου.

Το ANI έκανε λόγο για βομβαρδισμούς στη συνοικία Χαρέτ Χράικ, τουλάχιστον δύο στη συνοικία Λαϊλάκε, καθώς και στα όρια της Μπουρζ ελ Μπράζνα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νοσοκομείο Μπαχμάν, που βρίσκεται στη Χαρέτ Χράικ, υπέστη μεγάλες ζημιές εξαιτίας «της ισχύος πυραύλου» που έπεσε σε κτίριο απέναντί του όταν έγινε στόχος βομβαρδισμού.

Οι νέες επιδρομές ακολούθησαν σειρά παρόμοιων μερικές ώρες νωρίτερα, ανάμεσά τους αυτήν η οποία προκάλεσε την κατάρρευση 11ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Γομπάιρι.

An Israeli airstrike took out a building in the southern suburb of Beirut, following evacuation warnings. Footage posted by Lebanese media shows the strike. pic.twitter.com/OZdaXmfirj — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 22, 2024

Έγιναν χθες το μεσημέρι, μερικά λεπτά αφού στέλεχος της Χεζμπολάχ συντόμευσε συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε εξαιτίας διαταγής εσπευσμένης απομάκρυνσης που εκδόθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, βομβαρδισμός σε συνοικία της νότιας Βηρυτού σκότωσε 18 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά και τραυμάτισε άλλους 60, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Έγινε κοντά στο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι, τη μεγαλύτερη δημόσια δομή υγείας της χώρας, στη συνοικία Τζνα, σε μικρή απόσταση από τα νότια προάστια.

Η περιοχή αυτή, όπου ζούσαν μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον 850.000 άνθρωποι, έχει κατά μεγάλο μέρος της εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους αφότου εντατικοποιήθηκαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ από την 23η Σεπτεμβρίου.

Σε χονδρικά έναν μήνα, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.552 άνθρωποι στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Το Ισραήλ, που λέει πως θέλει να απωθήσει τη Χεζμπολάχ από περιοχές της μεθορίου ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν κάπου 60.000 πολίτες του στα σπίτια τους στον βορρά, «επιβεβαίωσε» εξάλλου χθες βράδυ τον θάνατο του Χασέμ Σαφιεντίν, που φερόταν να ετοιμάζεται για να διαδεχθεί τον εξάδελφό του, τον Χασάν Νασράλα, στην ηγεσία της Χεζμπολάχ, μετά τον θάνατο του γενικού γραμματέα του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος σε ισραηλινό βομβαρδισμό την 27η Σεπτεμβρίου.

🔴 Hashem Safieddine, Head of the Hezbollah Executive Council and Ali Hussein Hazima, Commander of Hezbollah’s Intelligence Headquarters, were eliminated during a strike on Hezbollah’s main intelligence HQ in Dahieh approx. 3 weeks ago.



Hashem Safieddine was a member of the… pic.twitter.com/Z2wQGsRxvt — Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2024

Πώς εξόντωσαν τον διάδοχο του Νασράλα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, ο οποίος φέρεται πως ήταν πιθανός διάδοχος του Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό αρχές Οκτωβρίου.

Ο Χασάμ Σαφιεντίν (Hashem Safieddine), επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ ο οποίος θεωρούνταν ο διάδοχος του Χασάν Νασράλα μετά τη δολοφονία του, εξουδετερώθηκε από ισραηλινά πυρά στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τον IDF, ο Σαφιεντίν σκοτώθηκε μαζί με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Χεζμπολάχ, τον Hussein Ali Hazima, κατά τη διάρκεια του πλήγματος στις 4 Οκτωβρίου.

Το χτύπημα είχε ως στόχο το υπόγειο αρχηγείο των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, το οποίο σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό βρισκόταν «στην καρδιά άμαχου πληθυσμού» στο νότιο προάστιο της λιβανέζικης πρωτεύουσας, γνωστό ως Dahiyeh.

Οι IDF λένε ότι περισσότερα από 25 ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ βρίσκονταν στο αρχηγείο όταν πραγματοποιήθηκε το χτύπημα.

Τα ίχνη του Σαφιεντίν είχαν χαθεί, αλλά μόλις σήμερα οι IDF επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Η Χεζμπολάχ, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Ο Σαφιεντίν, τον οποίο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ χαρακτήρισε τρομοκράτη το 2017, ήταν ξάδελφος του Nasrallah.

Το Ισραήλ ζητά από τις ΗΠΑ «αφού επιτεθεί στο Ιράν»

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είπε χθες Τρίτη στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν πως η χώρα του λογαριάζει στην υποστήριξη της Ουάσιγκτον «αφού επιτεθεί στο Ιράν», σε αντίποινα για την επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 1η Οκτωβρίου με περίπου 200 πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

According to Ynet; during his Visit today to Israel, U.S. Secretary of State Antony Blinken asked Prime Minister Netanyahu to “Decrease the Scale” of their planned Retaliatory Strike against Iran, with Defense Minister Gallant stating that U.S. Support following the Strike will… pic.twitter.com/OeYoyyQJb2 — OSINTdefender (@sentdefender) October 22, 2024

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον κ. Μπλίνκεν στο Τελ Αβίβ, ο κ. Γκάλαντ «αναφερόμενος στην ιρανική επίθεση και τις τρομοκρατικές δραστηριότητες του Ιράν μέσω των εντολοδόχων του σ’ όλη τη Μέση Ανατολή» υπογράμμισε τη «σημασία» που έχει οι ΗΠΑ να «υποστηρίξουν το Ισραήλ αφού θα έχει επιτεθεί στο Ιράν», σύμφωνα με ανακοίνωση που διένειμαν στον Τύπο οι υπηρεσίες του. «Αυτό θα ενισχύσει την περιφερειακή αποτροπή και θα αποδυναμώσει τον ‘άξονα του κακού’», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.