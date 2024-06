Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν «μαλώνουν» για το ποιος θα μπει πρώτος στη λιμουζίνα – Δείτε βίντεο

Θερμή υποδοχή με αγήματα και κόκκινα χαλιά επεφύλασσε στον Βλαντιμίρ Πούτιν, που έφτασε στη Βόρεια Κορέα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Στο διεθνές αεροδρόμιο Πιονγιάνγκ Σουνάν, έξω από την Πιονγιάνγκ, πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν υποδέχτηκε ο ίδιος τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με χαμόγελα και θερμούς εναγκαλισμούς.

Μάλιστα, οι κάμερες «έπιασαν» το… «μπρα ντε φερ» των δύο ηγετών για το ποιος θα μπει πρώτος στη λιμουζίνα, παραχορώντας ο ένας τη θέση του στον άλλο.

VIDEO: Putin and Kim Jong-Un on who enters the car first. pic.twitter.com/WrQXEIK1FK