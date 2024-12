Πούτιν: Πιθανή η ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων «Oreshnik» στην Λευκορωσία από τα μέσα του 2025

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν επισκέφτηκε σήμερα (06.12.2024) το Μινσκ για να συναντηθεί με τον Λευκορώσο ομόλογό του, Αλεξάντερ Λουκασένκο, προκειμένου να υπογράψουν στρατιωτική συμφωνία που προβλέπει αμοιβαίες εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο πόλεμος στη Ουκρανία και η κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα σε Δύση και Ρωσία ήταν από τα βασικά θέματα που συζήτησε ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Αλεξάντερ Λουκασένκο, ενώ έγινε αναφορά και στους βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς τύπου «Oreshnik».

Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αναπτύξει το δικό της σύστημα βαλλιστικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς «Oreshnik» στη Λευκορωσία στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

‼️ Lukashenka asked Putin to deploy the “Oreshnik” system in Belarus



“I want to publicly ask you to place new weapons systems, particularly the ‘Oreshnik,’ on Belarusian territory. This would calm certain minds,” said the illegitimate leader of Belarus.



Putin promised to… pic.twitter.com/Hd58bwuHCh