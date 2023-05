Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (δρονεσ) κατά της Μόσχας νωρίτερα σήμερα στόχευαν «πολιτικούς στόχους» και ότι η αντιαεροπορική άμυνα της πρωτεύουσας θα ενισχυθεί.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα «τρομοκρατική πράξη».

Ο Ρώσος πρόεδρος αφού ισχυρίσθηκε ότι η Ρωσία πλήττει μόνο στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, ανέφερε ότι δεν είναι η Ρωσία που άρχισε τον πόλεμο στον Ντονμπάς το 2014 αλλά το «καθεστώς» του Κιέβου.

Στις δηλώσεις του οι οποίες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση ο Πούτιν υποστήριξε ότι σε αντίθεση με τον ουκρανικό στρατό, ο ρωσικός στρατός καταφέρει μόνο υψηλής ακρίβειας πλήγματα σε στρατιωτικές υποδομές και μια από αυτές ήταν το «επιτελείο της στρατιωτικής κατασκοπείας της Ουκρανίας, το οποίο επλήγη πριν από δύο ή τρεις ημέρες».

«Σε απάντηση, το καθεστώς του Κιέβου επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο, τον δρόμο του εκφοβισμού της Ρωσίας του εκφοβισμού των Ρώσων πολιτών και πλήγματα σε πολυκατοικίες. Αυτό φυσικά είναι ένα σαφές γνώρισμα τρομοκρατικής δραστηριότητας», είπε.

