Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρωσία, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιθέσεις με drone στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.

Βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν drone στον εναέριο χώρο της Ρωσίας και συγκεκριμένα πάνω από την περιοχή Ρουμπλιόφκα της Μόσχας.

«Το πρωί, τα ξημερώματα, επίθεση με drones προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές σε κτήρια. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης έχουν σπεύσει επιτόπου (…) Κανένας δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά», τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες «ως τώρα», ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram.

Σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram, τέσσερα από δέκα UAVs που κινούνταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν.

Ο περιφερειάρχης της Μόσχας έκανε λόγο μέσω της ίδιας πλατφόρμας για «αρκετά» τέτοια αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν καθώς πλησίαζαν την πόλη.

