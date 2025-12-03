Prada – Versace: Το τέλος μιας θρυλικής ιταλικής κόντρας και το mega deal που αλλάζει τη μόδα

Με μια λιτή ανακοίνωση ο όμιλος Prada ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του mega deal απόκτησης του Versace, σχεδόν οκτώ μήνες μετά το πρώτο βήμα του προσυμφώνου του προηγούμενου Απριλίου να εξαγοράσει τον ιστορικό ιταλικό οίκο έναντι 1,3 δισ. ευρώ (1,51 δισ. δολάρια).

Η Prada υπέγραψε τον περασμένο Απρίλιο τη δεσμευτική συμφωνία για την αγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings. Ο Λορέντσο Μπερτέλι, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Μιούτσια Πράντα και Πατρίτσιο Μπερτέλι, είχε δηλώσει στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα αναλάβει ως πρόεδρος της Versace μόλις ολοκληρωθεί η εξαγορά του επίσης πολυτελούς οίκου μόδας, εξηγώντας ότι επιδίωκαν αυτή τη συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια.

«Είχαν υπάρξει ήδη επαφές κατά την περίοδο του covid, υπήρχαν συζητήσεις ακόμη και πριν από την πώληση της Capri στην Tapestry. Όταν εκείνη η συμφωνία κατέρρευσε λόγω ζητημάτων ανταγωνισμού, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες», ανέφερε ο Λορέντσο Μπερτέλι.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε, αδελφή του αείμνηστου σχεδιαστή Τζιάνι Βερσάτσε – που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο Μαϊάμι το 1997 – ανέφερε από την πλευρά της ότι το κλείσιμο της συμφωνίας συνέπεσε με τα γενέθλιά του.

«Σήμερα είναι η μέρα σου και η μέρα που η Versace εντάσσεται στην οικογένεια της Prada. Σκέφτομαι το χαμόγελο που θα είχες στο πρόσωπό σου. Μου λείπεις, πάντα», έγραψε στο Instagram.

Ο Λορέντσο Μπερτέλι, εξήγησε ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις για την εξαγορά της. Ότι δεν ήταν οικονομικά υπερβολικά ριψοκίνδυνη κίνηση και ότι άξιζε την επένδυση, καθώς συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως.

Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινωθεί η συμφωνία με την Prada, η Ντονατέλα Βερσάτσε παραιτήθηκε από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, με τον Ντάριο Βιτάλε, πρώην διευθυντή σχεδιασμού της Miu Miu, στη θέση της.

Ο οίκος Versace προστίθεται πλέον στους ήδη υπάρχοντες της οικογένειας Prada: Prada, Miu Miu, Luna Rossa και τη διάσημη pasticceria Marchesi. Ο Όμιλος περιλαμβάνει επίσης τα brands παπουτσιών Car Shoe και Church’s. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ένα «μωσαϊκό κορυφαίου επιπέδου» ιταλικής δεξιοτεχνίας.

Πέρα από αυτά η Prada έχει δική της ακαδημία κατάρτισης, η οποία έχει εκπαιδεύσει πάνω από 570 νέους τεχνίτες σε 25 χρόνια, ενισχύοντας την παραγωγή και την τεχνογνωσία των ιταλικών εργαστηρίων σε όλο τον κόσμο.

Με τον οίκο Versace, η Prada αποκτά μια μάρκα με πολικά αντίθετη αισθητική, διευρύνοντας το φάσμα της. Ενώ η σχεδιάστρια Miuccia δημιούργησε το «ugly chic» στυλ της στην Prada, η Versace ήταν γνωστή για τα περίτεχνα σχέδια και το χαρακτηριστικό της μπαρόκ σχέδιο με την υπογραφή του δημιουργού και σχεδιαστή της Τζιάνι Βερσάτσε.

H αρχή μιας νέας εποχής στη μόδα

Η εξαγορά της Versace από τον Όμιλο Prada δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική συμφωνία· είναι ένα ιστορικό σημείο καμπής για τη διεθνή μόδα. Δύο ιταλικοί οίκοι που για δεκαετίες συμβόλιζαν δύο αντίθετες αισθητικές – το «εκρηκτικό» και σέξι απέναντι στο μίνιμαλ και αυστηρό – ενώνουν πλέον δυνάμεις κάτω από την ίδια ομπρέλα.

Τι σημαίνει όμως και πώς αλλάζει η ταυτότητα των δύο οίκων; Και ποιο μπορεί να είναι το μέλλον μιας συνεργασίας ανάμεσα σε δύο τόσο εμβληματικούς αλλά διαφορετικούς κόσμους;

Τα τελευταία χρόνια, η Versace δυσκολευόταν να ακολουθήσει τον ρυθμό των κολοσσών της πολυτελούς μόδας. Ανήκοντας στην Capri Holdings (Michael Kors, Jimmy Choo), ο οίκος είδε οικονομικές πιέσεις και μια γενικότερη απώλεια δυναμικής στην παγκόσμια αγορά.

Η πιο συγκλονιστική αλλαγή ήρθε τον Μάρτιο του 2025… Η Ντονατέλα Βερσάτσε αποχώρησε από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας, δίνοντας τέλος σε μια 47ετή οικογενειακή κυριαρχία. Τη θέση της πήρε ο Ντάριο Βιτάλε, σχεδιαστής στον όμιλο Prada. Για πρώτη φορά στην ιστορία του οίκου, κανένας Βερσάτσε δεν βρίσκεται στο τιμόνι της δημιουργικής διεύθυνσης.

Versace: Το σέξι, θαρραλέο παιδί του ιταλικού luxury

Ο οίκος ιδρύθηκε το 1978 από τον Τζιάνι Βερσάτσε, που εγκατέλειψε τις αρχιτεκτονικές σπουδές για να δημιουργήσει έναν κόσμο που συνδύασε τη θεατρικότητα, την απόλυτη θηλυκότητα και τον αισθησιασμό.

Ήταν ο οίκος των έντονων χρυσών λεπτομερειών, των prints, της υπερβολής. Της Νταϊάνα, του Έλτον Τζον, των supermodels.

Μετά τη δολοφονία του Τζιάνι το 1997 έξω από τη βίλα του στο Μαϊάμι, η Ντονατέλα ανέλαβε το δύσκολο έργο της συνέχειας. Τα σόου έγιναν πιο θεαματικά, τα concept πιο τολμηρά, αλλά η μάρκα δυσκολεύτηκε να μεγαλώσει όσο οι ανταγωνιστές της, μένοντας συχνά πίσω σε κλίμακα παραγωγής και διεθνούς επιρροής.

Prada: Από δερμάτινα είδη σε παγκόσμιο φαινόμενο

Η Prada ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, το 1913, ως εταιρεία δερμάτινων ειδών του Μάριο Πράντα. Όμως η πραγματική αλλαγή ήρθε το 1978, όταν το τιμόνι ανέλαβε η εγγονή του, Μιούτσια Πράντα.

Με διδακτορικό στις πολιτικές επιστήμες και μηδενική εμπειρία στη μόδα, η Μιούτσια τόλμησε να κάνει το αδιανόητο: δημιούργησε το «ugly chic», τη μίνιμαλ μόδα που πάει κόντρα στο παραδοσιακά όμορφο.



Το 1984 παρουσίασε την τσάντα Vela από… νάιλον — μια πρόκληση για τον κόσμο της πολυτέλειας που μέχρι τότε ήταν ταυτισμένη με ακριβά δέρματα.

Η Prada και το «μικρό αδελφάκι» της, η Miu Miu, έγιναν συνώνυμα των καθαρών γραμμών, του έξυπνου ντιζάιν, της σοφιστικέ ανατρεπτικότητας.

Σήμερα ο όμιλος Prada αποτιμάται στα 15,27 δισ. δολάρια και παραμένει οικογενειακά ελεγχόμενος από τη Μιούτσια και τον σύζυγό της, Πατρίτσιο Μπερτέλι.

Για δεκαετίες, η Prada και η Versace θεωρούνταν η απόλυτη αισθητική αντίθεση. Η Prada, αυστηρή και μίνιμαλ. Η Versace, εκρηκτική και αισθησιακή.

Μια κόντρα που τροφοδότησαν δημοσιογράφοι, αναλυτές και η ίδια η ιστορία του ιταλικού luxury. Και πίσω από αυτήν υπήρχε και η μεγάλη αντιπαλότητα ιταλικών έναντι γαλλικών οίκων, με τους γαλλικούς κολοσσούς LVMH και Kering να κυριαρχούν στη διεθνή αγορά.

Με την εξαγορά της Versace από την Prada, κλείνει ένας κύκλος ιταλικού ανταγωνισμού και ανοίγει ένας νέος – εκείνος της ιταλικής ενότητας απέναντι στη γαλλική υπερδύναμη της πολυτέλειας.

Οι ταυτότητες των δύο οίκων θα διατηρηθούν. Η Prada θα αξιοποιήσει την υψηλής ποιότητας παραγωγή της για να ενισχύσει τη Versace. Η Versace θα επιχειρήσει ένα λανσάρισμα, πιο ανταγωνιστικό και πιο διεθνές.

Θα χάσει η Versace το σέξι DNA της; Θα απαρνηθεί η Prada το μίνιμαλ ύφος της; Πιθανότατα όχι. Μένει να το δούμε…