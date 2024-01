Στην Πράγα, φοιτητές και καθηγητές σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα στη μνήμη των 14 θυμάτων της επίθεσης στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου. Χιλιάδες κεράκια τοποθετήθηκαν στα σκαλιά του κτιρίου της σχολής, η οποία θα παραμείνει κλειστή έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Μία ανθρώπινη αλυσίδα για να «αγκαλιάσουν», συμβολικά, το κτίριο του Πανεπιστημίου της Πράγας, όπου ο ένοπλος άνοιξε πυρ λίγο πριν τα Χριστούγεννα, σχημάτισαν φοιτητές και καθηγητές, τιμώντας τη μνήμη των 14 θυμάτων της χειρότερης μαζικής ένοπλης επίθεσης στα χρονικά της χώρας.

Οι συγκεντρωμένοι πέρασε από τα κεντρικά του Πανεπιστημίου του Καρόλου μέσω της Πλατείας της Παλιάς Πόλης της Πράγας κι έφθασε στο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου ένας 24χρονος φοιτητής ιστορίας έσπειρε τον θάνατο πυροβολώντας την 21η Δεκεμβρίου προτού αυτοκτονήσει, όταν τον περικύκλωσε η αστυνομία.

