Σοκαρισμένος είναι ο πλανήτης από την αιματηρή επίθεση στην Πράγα της Τσεχίας όπου ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ σκότωσε 14 ανθρώπους πριν στρέψει το όπλο προς τον εαυτό του και αυτοκτονήσει. Νέα στοιχεία για τον μακελάρη έρχονται στο φως.

Οι εικόνες της φρίκης από το ιστορικό κέντρο της Πράγας στην Τσεχία κάνουν το γύρο του κόσμου και όλοι προσπαθούν να δώσουν εξήγηση για τον λόγο που ο 24χρονος σκόρπισε τον θάνατο.

Η Τσεχία παραμένει μουδιασμένη από την πολύνεκρη επίθεση και το Σάββατο κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους για να τιμηθεί η μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων το μεσημέρι. Ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα δήλωσε: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτή την φρικτή πράξη».

Από την αστυνομία της Τσεχίας τονίζουν ότι μπορεί ο 24χρονος να βοηθήθηκε από την κοπέλα του. Κάτι τέτοιο επιβεβαίωσαν σε δημοσιογράφο της ολλανδικής Volkskrant που βρισκόταν στο σημείο.

Για τη συγκεκριμένη κοπέλα δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές πληροφορίες, ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι προσπαθεί να διαφύγει στο εξωτερικό.

Την ίδια ώρα όλα δείχνουν ότι ο μακελάρης της Πράγας, εμπνεύστηκε από ένα 14χρονο κορίτσι στη Ρωσία το οποίο πήρε μια καραμπίνα στο σχολείο της και σκότωσε έναν συμμαθητή της πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό της.

Μάλιστα ο Ντέιβιντ Κόζακ είχε προαναγγείλει τις προθέσεις του μέσα από μηνύματά του στο Telegram.

«Επιτρέψτε μου να συστηθώ, το όνομά μου είναι David. Θέλω να προχωρήσω σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο και ίσως σε αυτοκτονία, η Alina Afanaskina με έχει βοηθήσει πάρα πολύ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Πάντα ήθελα να σκοτώνω, πίστευα ότι θα γινόμουν μανιακός στο μέλλον. Τότε, όταν ο Ilnaz έκανε τους πυροβολισμούς, συνειδητοποίησα ότι ήταν καλύτερο να κάνω μαζικές δολοφονίες παρά κατά συρροήν δολοφονίες». (σ.σ.: όπως η Alina Afanaskina έτσι και ο Ilnaz είναι δράστης μαζικών επιθέσεων).

Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη ο οποίος ήταν φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών στο πανεπιστήμιο, τρεις ώρες πριν γίνει η φονική επίθεση, αφού ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός σε χωριό δυτικά της Πράγας. Είναι πλέον σίγουροι όλοι ότι επρόκειτο για μια «φρικτή προμελετημένη πράξη».

Πιστεύεται σκότωσε τον πατέρα του στην πόλη Χοστούν, δυτικά της Πράγας, πριν προχωρήσει στο μακελειό.

Ο ένοπλος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είχε «εξαφανιστεί», μπορεί να συνδέεται και με τον θάνατο δύο ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα. ενός άλλου άνδρα και της 2 μηνών κόρης του, στις 15 Δεκεμβρίου, στα ανατολικά της Πράγας.

Σοκαριστικά ντοκουμέντα

Οι εικόνες που ήρθαν στο φως από την Τσεχία σοκάρουν. Οι τρομοκρατημένοι φοιτητές πηδούσαν από το παράθυρο και προσπαθούσαν να μπουν στον κάτω όροφο, την ώρα που εκτυλισσόταν το μακελειό στην Πράγα. Σε άλλο ντοκουμέντο που σοκάρει, φοιτητές είχαν βγει στο περβάζι της οροφής για να αποφύγουν τις σφαίρες του 24χρονου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών ΜΜΕ, μια κοπέλα δεν κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία της στο περβάζι και έπεσε στο κενό, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Αρχών, πάνω από 30 είναι οι τραυματίες, εκ των οποίων οι 9 σε σοβαρή κατάσταση. Ο πρώτος συναγερμός στις Αρχές σήμανε γύρω στις 16:43 της Πέμπτης (21.12.2023) ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν στο σημείο μέχρι νωρίς το βράδυ.

Μαθητές αμπαρώθηκαν στις αίθουσες για να ξεφύγουν από τον δράστη. Ένας Έλληνας τουρίστας που βρίσκεται στην Πράγα δήλωσε στο newsit.gr πως «βλέπαμε περιπολικά και ασθενοφόρα παντού».

Το βίντεο με τους φοιτητές να πηδούν από το παράθυρο:

#WATCH 🔴 The death toll in the shooting at Charles University has increased to 15, according to the police. In the video, students can be seen jumping out of windows to escape the gunman ‼️#prague #CzechRepublic #shooting #DavidKozak pic.twitter.com/fprHThW5CX — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

Όλο το χρονικό, όπως το περιέγραψε ο διοικητής της τσέχικης αστυνομίας:

Ο διοικητής της αστυνομίας της Τσεχίας εξήγησε το χρονικό των τραγικών γεγονότων στην Πράγα, το οποίο είναι πιθανότατα το πιο αιματηρό περιστατικό στην ιστορία της πόλης:

Στις 12:20 (ώρα Τσεχίας) οι Αρχές έλαβαν την πληροφορία ότι ένας 24χρονος είχε φύγει από το χωριό Χοστούν για την Πράγα με σκοπό να αυτοκτονήσει.

οι Αρχές έλαβαν την πληροφορία ότι ένας 24χρονος είχε φύγει από το χωριό Χοστούν για την Πράγα με σκοπό να αυτοκτονήσει. Στις 12:45 εντοπίστηκε ένας νεκρός στο χωριό, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ο πατέρας του μακελάρη.

εντοπίστηκε ένας νεκρός στο χωριό, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ο πατέρας του μακελάρη. Στις 14:59 έγινε η κλήση στις Αρχές για πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου.

έγινε η κλήση στις Αρχές για πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου. Στις 15:20 αναφέρθηκε ότι ο δράστης ήταν νεκρός.

‼️Photo of the shooter on the university roof. Now it becomes clear why people were running Charles Bridge upon learning about the shooting at the university.#prague #CzechRepublic #shooting pic.twitter.com/y9clkiN7X2 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

BREAKING: At least 15 people have died in a shooting in central Prague, according to Czech emergency services



Another 30 people are injured, including nine seriously wounded, according to the Czech rescue service.



Latest: https://t.co/vDufBOEz3N https://t.co/UJtrkMNKbZ — Sky News (@SkyNews) December 21, 2023