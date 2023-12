«Βλέπαμε περιπολικά παντού, ευτυχώς ήμασταν μακριά», δήλωσε στο newsit.gr ένας Έλληνας τουρίστας, ο οποίος κάνει χειμερινές διακοπές στην Πράγα, την πρωτεύουσα της Τσεχίας όπου νωρίτερα σήμερα (21.12.2023) εκτυλίχθηκε το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου με 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

«Ήρθαμε στην Πράγα πρώτη ημέρα σήμερα για διακοπές. Εμείς ήμασταν μακριά από το σημείο του μακελειού, περίπου 15 λεπτά μακριά με τα πόδια», περιγράφει στο newsit.gr ο Έλληνας τουρίστας.

«Βλέπαμε περιπολικά και ασθενοφόρα παντού. Αρχικά, δεν καταλάβαμε τι έγινε, μετά το μάθαμε και σκεφτήκαμε ότι ευτυχώς που βρισκόμασταν μακριά από το σημείο», συμπλήρωσε ο ίδιος στη μαρτυρία του στο newsit.gr.

Ο Έλληνας τουρίστας βρίσκεται στην Πράγα για χειμερινές διακοπές με τη σύντροφό του. Αρκετή ώρα μετά το περιστατικό, κάνοντας βόλτα στην πόλη, είδαν από μακριά ότι η περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου παρέμενε αποκλεισμένη και δεκάδες ασθενοφόρα, όπως και περιπολικά, βρίσκονταν εκεί.

Ο 24χρονος μακελάρης – φοιτητής του πανεπιστημίου – πυροβόλησε και τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πλατεία Γιαν Πλάχαν της Πράγας και όταν είδε την αστυνομία να πλησιάζει, γύρισε το όπλο προς το μέρος του και αυτοκτόνησε.

Σοκ προκαλούν τα τελευταία μηνύματά του στον λογαριασμό του στο Telegram, τον οποίο αποκαλούσε ως «ημερολόγιο», πριν πράξει το μακελειό στο πανεπιστήμιο της Πράγας, για το οποίο εμπνεύστηκε από δύο άλλα σε σχολεία της Ρωσίας το 2021 και το 2023.

Συγκλονιστικά βίντεο και εικόνες από το μακελειό στην Πράγα:

‼️Photo of the shooter on the university roof. Now it becomes clear why people were running Charles Bridge upon learning about the shooting at the university.#prague #CzechRepublic #shooting pic.twitter.com/y9clkiN7X2 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023