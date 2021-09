Μήνυση κατά του πρίγκιπα Άντριου έχει καταθέσει η 38χρονη σήμερα Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, ένα από τα θύματα του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν. Το θύμα του δικτύου παιδεραστίας, που είχε στήσει ο χρηματιστής που αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση και τον δευτερότοκο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου.

Μέχρι σήμερα πρίγκιπας Άντριου δεν έδινε τροφή για σχόλια στα ΜΜΕ και η νομική του ομάδα επιχειρούσε να διαχειριστεί την υπόθεση με μεγάλη διακριτικότητα. Ωστόσο, αυτό άλλαξε προ ημερών όταν ο δικηγόρος του δευτερότοκου γιου της βασίλισσας Ελισάβετ επιβεβαίωσε ότι έχουν λάβει την μήνυση της Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν στις αρχές Αυγούστου.

Η 38χρονη σήμερα Αμερικανίδα κατηγορεί τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση υπό την επιρροή του Τζέφρι Επστάιν. Ο δευτερότοκος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ – όπως υποστηρίζεται στην προσφυγή – είναι «ο ένας από τους ισχυρούς άνδρες» που είχε εκμεταλλευτεί σεξουαλικά την Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη (από το 2000 ως το 2002 και σε ηλικία των 16 ετών).

Αυτές οι κατηγορίες όμως μπορούν να αντικρουστούν, σύμφωνα με τη νομική ομάδα του πρίγκιπα Άντριου. Όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, υπάρχει ένα μυστικό έγγραφο το οποίο απαλλάσσει τον δευτερότοκο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ από τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση. Μάλιστα, οι δικηγόροι της Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε – όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail – συμφώνησαν να δώσουν στη νομική ομάδα του πρίγκιπα Άντριου ένα αντίγραφο αυτού του συμφωνητικού της 38χρονης με τον Τζέφρι Επστάιν, το οποίο υπογράφηκε το 2009 στο πλαίσιο συμβιβασμού.

Ωστόσο, οι δικηγόροι της 38χρονης σήμερα Αμερικανίδας υποστηρίζουν ότι το εν λόγω έγγραφο δεν έχει κάποια σχέση με την υπόθεση. Παρόλα αυτά το κατέθεσαν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης που επιβλέπει την υπόθεση. «Πιστεύουμε ότι η υπόθεση προχωρά και ο δικηγόρος του πρίγκιπα Άντριου έχει δικαίωμα να εξετάσει όλα τα στοχεία και να κάνει τις επισημάνσεις του», δήλωσε ο επικεφαλής δικηγόρος της Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε.

Virginia Roberts agrees to hand over secret document 'that could exempt Prince Andrew from sex assault lawsuit' https://t.co/eLTl3qZkDx