Μήνυση κατά του πρίγκιπα Άντριου έχει καταθέσει ένα από τα θύματα του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019. Πρόκειται για την Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε – θύμα του δικτύου παιδεραστίας που είχε στήσει ο χρηματιστής – και κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση και τον δευτερότοκο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου.

Ο πρίγκιπας Άντριου τελικά επιβεβαίωσε ότι έχει στην κατοχή του τα νομικά έγγραφα σχετικά με την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης, εις βάρος της Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε. Η 38χρονη σήμερα Αμερικανίδα υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ τρεις φορές με το μέλος της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, στο σπίτι της φίλης του, Γκισλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στην κατοικία του Τζέφρι Έπσταϊν στις Παρθένες Νήσους.

Υπενθυμίζεται ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ κρατείται για αδικήματα που σχετίζονται με την σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών και της ψευδομαρτυρίας, σε φυλακή στο Μπρούκλιν αναμένοντας τη δίκη που θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Reuters. Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε στο κελί του στη Νέα Υόρκη το 2019.\

Ο δικηγόρος της Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, Ντέιβιντ Μπόις, υποστήριξε ότι ο πρίγκιπας Άντριου έχει αποδεχτεί ότι έχει πάρει τα νομικά έγγραφα μέσω του δικηγόρου του, Άντριου Μπρέτλερ στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τον Guardian, οι δικηγόροι της 38χρονης σήμερα Αμερικανίδας υποστήριξαν ότι έστειλαν τα σχετικά έγγραφα στον δικηγόρο του πρίγκιπα μέσω email στις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς και με το ταχυδρομείο στις 21/9.

Τα χαρτιά παραδόθηκαν στη γραμματεία του γραφείου του δικηγόρου Άντριου Μπρέτλερ και στα Βασιλικά Δικαστήρια στο Λονδίνο. Επίσημα έχει 21 ημέρες για να απαντήσει. Αλλιώς θα ζητήσει μια «εύλογη παράταση χρόνου».

Prince Andrew is still with the Queen at her Scottish home where he was accused of 'hiding' from Virginia Roberts legal team https://t.co/RIoXR5Ddv4