Ο πρίγκιπας Φίλιππος «έφυγε» την περασμένη Παρασκευή, 09.04.2021, μόλις δυο μήνες πριν συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής, βυθίζοντας στο πένθος την επί 73 χρόνια σύζυγό του, Βασίλισσα Ελισάβετ, την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας και ολόκληρη τη χώρα.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην Βρετανία, με την ζωή του να είναι «κομμένη και ραμμένη» για ταινία. Έφυγε από την Ελλάδα μέσα σε ένα καφάσι. Έζησε τραγωδίες. Παντρεύτηκε την Βασίλισσα Ελισάβετ. Είχε μια μητέρα που δεν έζησε, αλλά και ρόλο στον γάμο του Καρόλου και της Νταϊάνας. Σήμερα, το «νησί» τον αποχαιρετά…

Μετά από 73 χρόνια, η Βασίλισσα Ελισάβετ λέει για τελευταία φορά αντίο στον επί 73 χρόνια σύζυγό της Πρίγκιπα Φίλιππο. Όπως λένε πηγές από το Παλάτι λίγο πριν το φέρετρο με την σορό του αναχωρήσει για το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, η Ελισάβετ θα μείνει μόνη της μαζί του για λίγο.

Οι ίδιες πηγές έλεγαν σύμφωνα με την DailyMail ότι η Βασίλισσα ήταν η επιτομή της αξιοπρέπειας όλες αυτές τις ημέρες αφού παρά το προχωρημένο της ηλικίας της επέμενε να επιβλέψει όλες τις προετοιμασίες για την σημερινή ιδιαίτερα οδυνηρή για εκείνη τελετή.

Το Μπάκινγχαμ αργά το βράδυ της Παρασκευής έδωσε στην δημοσιότητα μια φωτογραφία που δεν είχε δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας και είναι από μια ευτυχισμένη στιγμή του ζευγαριού στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας. Είναι ένα από τα μέρη που λάτρευε το βασιλικό ζεύγος. Εκεί τους άρεσε να περπατούν και να κάνουν πικ νικ. Στην Βασίλισσα άρεσε τόσο πολύ η περιοχή που ονομάζεται Coyles of Muick που έδωσε αυτό το όνομα σε ένα από τα αγαπημένα της σκυλιά.

Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από την νύφη τους την Κόμησσα Σόφι του Γουέσεξ το 2003. Την διάλεξε η ίδια η Βασίλισσα για να αποχαιρετίσει τον Πρίγκιπα της καρδιάς της. Το ζευγάρι είναι χαμογελαστό και χαλαρό σε στιγμές μεγάλης ευτυχίας.

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.



📷Photograph by The Countess of Wessex. pic.twitter.com/CE030Ux0UB