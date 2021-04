Μια ζωή βγαλμένη από παραμύθι. Η φυγή από την Ελλάδα μέσα σε ένα καφάσι. Οι τραγωδίες της ζωής του. Ο γάμος με την Βασίλισσα Ελισάβετ. Η μητέρα που δεν έζησε και ο ρόλος του στον γάμο του Καρόλου και της Νταϊάνας. Λίγο πριν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, ο Πρίγκιπας Φίλιππος «έφυγε» αφήνοντας πίσω του την αγαπημένη του Λίλιμπετ με την οποία ήταν μαζί 73 ολόκληρα χρόνια.

Ήταν 10 Ιουνίου του 1921 όταν το κλάμα ενός νεογέννητου έσπασε την σιωπή στο Μον Ρεπό της Κέρκυρας. Είχε γεννηθεί ο μοναχογιός του Πρίγκιπα Αντρέα της Ελλάδας και της Δανίας και της Πριγκίπισσας Αλίκης. Τον ονόμασαν Φίλιππο. Ήταν ο άνθρωπος που έζησε όλη του την ζωή ως Πρίγκιπας και όχι ως Βασιλιάς δίπλα σε μια Βασίλισσα – της καρδιάς του – αλλά και της Βρετανίας, της Ελισάβετ.

Prince Philip. Duke of Edinburgh.

-Fled Greece in orange crate

-Father estranged & mother in asylum

-Called The Hun & faced xenophobia in UK

-Fought against his Nazis in WWII & saved his ship from Luftwaffe

-Renounced citizenship, all titles & religion to marry HMTQ

-Set up WWF pic.twitter.com/jSxRXiEbYx — Kate's Rangers (@KatesRangers) April 9, 2021

Ο Φίλιππος από τα πρώτα λεπτά που ήρθε στην ζωή είχε βαριά κληρονομιά. Ήταν μέλος του οίκου των Γλίξμπουργκ της Δανίας, Πρίγκιπας της Ελλάδας και της Δανίας και διάδοχος και των δυο θρόνων.

Ο Φίλιππος είχε τέσσερις αδερφές. Την Μαργαρίτα, την Θεοδώρα, την Σεσίλ και την Σοφία. Βαφτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο παλιό φρούριο της Κέρκυρας.

Ο Φίλιππος γεννήθηκε σε μια πολύ ταραγμένη εποχή για την Ελλάδα. Λίγο μετά την γέννησή του πέθανε ο παππούς του από την μεριά της μητέρας του ο Πρίγκιπας Λούις Μαουντμπάτεν στο Λονδίνο. Αφού επέστρεψαν στην Αθήνα από την κηδεία βρήκαν μια διαφορετική κατάσταση.

Ο θείος του Φίλιππου ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος ο 1ος και αρχηγός του Στρατού κατηγορήθηκε για την ήττα από τους Τούρκους και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον θρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου 1922. Συνελήφθη επίσης ο πατέρας του Πρίγκιπας Ανδρέας. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς αποφασίστηκε να εξοριστεί ο Πρίγκιπας Ανδρέας.

Η ζωή στην Γαλλία

Η οικογένεια βρέθηκε στην Γαλλία στο προάστιο Σεν Κλοντ στο Παρίσι σε ένα σπίτι που τους παραχώρησε η πλούσια θεία του Πριγκίπισσα Γεωργία της Ελλάδας και της Δανίας.

Ο Φίλιππος δεν έμαθε ποτέ του ελληνικά και το 1992 ο ίδιος είχε πει ότι μπορούσε να καταλάβει λίγα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν αισθάνθηκε Έλληνας αλλά Δανός. Η οικογένειά του μιλούσε Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Καθώς μεγάλωνε γινόταν ένας όμορφος νέος ο οποίος γοήτευε τον γυναικείο πληθυσμό.

Πήγε σχολείο στο Παρίσι και στην συνέχεια τον έστειλαν στο Λονδίνο όπου έμενε με την γιαγιά του Βικτώρια Μάουντμπατεν στο Παλάτι του Κένσινγκτον και τον θείο του Τζορτζ Μάουντμπατεν.

Ήταν μόλις 8 ετών με τις αδερφές του να μένουν και να κάνουν οικογένειες στην Γερμανία και την μητέρα του Αλίκη να κλείνεται σε άσυλο αφού είχε διαγνωσθεί με σχιζοφρένεια αλλά και τον πατέρα του να ζει στο Μόντε Κάρλο.

Το 1933 τον έστειλαν σε σχολείο στην Γερμανία αλλά με την άνοδο του ναζισμού αναγκάστηκε να φύγει και από εκεί και να βρεθεί στην Σκωτία.

Young Prince Philip appreciation post pic.twitter.com/OSQ4HoDO1O — The Philibeth Archive (@philibetharchiv) February 16, 2021

Η μια τραγωδία μετά την άλλη

Σε ηλικία 16 ετών μια από τις αδερφές του, ο σύζυγός της και τα τρία τους παιδιά σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Φίλιππος συντετριμμένος βρέθηκε στην κηδεία τους και έναν χρόνο αργότερα αποχαιρετούσε για πάντα τον κηδεμόνα του και θείο του Λόρδο Μίλφορντ Χέιβεν από καρκίνο.

Ο στρατός και η Αθήνα

Το 1939 ο νεαρός Φίλιππος αποφοίτησε από το Βασιλικό Ναυτικό Κολλέγιο στο Ντάρμουθ και επέστρεψε στην Ελλάδα όπου έζησε για έναν μήνα με την μητέρα του Αλίκη στην Αθήνα. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς επέστρεψε στην Βρετανία όπου ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό. Στα ταραγμένα χρόνια του Β Παγκοσμίου Πολέμου ο Φίλιππος ήταν στην πρώτη γραμμή. Υπηρέτησε στην Μεσόγειο, βρέθηκε στην Μάχη της Κρήτης και του απονεμήθηκε μετάλλιο γι’ αυτό.

Ήταν παρών στην εισβολή των συμμαχικών δυνάμεων στην Σικελία το 1943 και μάλιστα έσωσε το πλοίο στο οποίο υπηρετούσε από βομβαρδισμό.

Ο γάμος με την Ελισάβετ

Το ειδύλλιο που κατέληξε σε έναν από τους μακροβιότερους βασιλικούς γάμους ανάμεσα στον Φίλιππο και την Ελισάβετ ξεκίνησε όταν εκείνη σε ηλικία μόλις 13 ετών τον ερωτεύτηκε σφόδρα. Από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν άρχισαν να αλληλογραφούν.

The first video taken of Queen Elizabeth II. Filmed by Prince Philip on the plane returning from Kenya to London, he made her laugh amidst all the chaos. pic.twitter.com/R8BVG8LYs6 — The Philibeth Archive (@philibetharchiv) February 7, 2021

Τον Μάρτιο του 1947 ο Φίλιππος απαρνήθηκε τους τίτλους του και υιοθέτησε το επίθετο Μάουντμπατεν και έγινε βρετανός υπήκοος. Ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε επίσημα στις 10 Ιουλίου 1947.

the holy trinity https://t.co/ER8zsfJtqK — sofy / vanessa kirby lovebot (@margctfilms) April 1, 2021

Την ημέρα του γάμου τους ο Φίλιππος χρίστηκε Δούκας του Εδιμβούργου και Βαρώνος του Γκρίνουιτς.

Παντρεύτηκαν στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ και ο γάμος τους μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο του BBC σε 200 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Στον γάμο που έγινε λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο δεν ήταν επιτρεπτό να κληθούν Γερμανοί υπήκοοι και έτσι οι 3 αδερφές του Φίλιππου δεν ήταν παρούσες στην τελετή.

Η στέψη της Βασίλισσας

Ένα από τα προβλήματα που ανέκυψαν με την στέψη της Ελισάβετ ήταν το όνομα του οίκου της. Τυπικά, έπρεπε να πάρει το επίθετο του συζύγου της. Όμως, αυτό δεν άρεσε ούτε στην γιαγιά της Ελισάβετ, ούτε και στην ίδια μάλλον και με παρέμβαση του τότε πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ αποφασίστηκε να ονομαστεί Οίκος των Γουίνδσορ.

Ο Φίλιππος παραπονέθηκε λέγοντας ότι αισθάνεται σαν αμοιβάδα. «Είμαι ο μόνος άνδρας στην χώρα που δεν θα πάρουν τα παιδιά του το επίθετό του», φέρεται να είπε.

Ήταν 8 Φεβρουαρίου του 1960 και αφότου είχαν πεθάνει τόσο η γιαγιά της όσο και ο Τσόρτσιλ η Βασίλισσα Ελισάβετ με διάταγμα δήλωνε ότι η ίδια και οι γιοί της θα έχουν το επίθετο Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ.

Yesterday on my Tumblr I got asked what was my favourite philibeth moment so here it is:

When they had a fight in the 1954 Australian tour and the cameras caught them and they had to pose for a pic right after thatpic.twitter.com/LWcN0ESOBv — The Philibeth Archive (@philibetharchiv) February 18, 2021

Η Ελισάβετ πάντα αντιμετώπιζε τον Φίλιππο ως ίσο σε όλες της τις υποχρεώσεις που απόρρεαν από τον θρόνο. Και η αγάπη και ο σεβασμός που είχαν ο ένας για τον άλλον κράτησαν ως το τέλος. 73 ολόκληρα χρόνια.

Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά: Τον Κάρολο, την Άννα, τον Άντριου και τον Έντουαρντ.

Ο Φίλιππος ήταν επικεφαλής 800 οργανώσεων που κυρίως ασχολούνταν με το περιβάλλον, την βιομηχανία, τα σπορ και την εκπαίδευση.

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα

Ήταν αρχές του 1981 όταν ο Φίλιππος έγραψε στον μεγάλο του γιο Κάρολο ένα γράμμα. Σε αυτό του έλεγε ότι πρέπει να πάρει μια τελική απόφαση. Είτε να κάνει πρόταση γάμου στην Λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ, είτε να διακόψει την σχέση τους. Ο Κάρολος αγχωμένος από την πίεση του πατέρα του έκανε πρόταση γάμου στην νεαρή Νταϊάνα και την παντρεύτηκε 5 μήνες μετά.

Ο γάμος αυτός δεν κράτησε πολλά χρόνια. Το 1992 ήρθε ο χωρισμός και πριν συμβεί αυτό ο Φίλλιππος και η Ελισάβετ προσπάθησαν σε μια συνάντηση που είχαν οι 4 τους να τους πείσουν να μην χωρίσουν.

Φυσικά απέτυχαν και τότε ο Φίλιππος έγραψε μια επιστολή στην Νταϊάνα με την οποία της ζητούσε συγγνώμη για την συμπεριφορά του Καρόλου και την εξωσυζυγική του σχέση με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Βέβαια της ζητούσε επίσης να κάνει τα στραβά μάτια. Η Νταϊάνα φυσικά δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό αλλά εκτίμησε ότι ο Φίλιππος ενεργούσε με καλή πρόθεση.

Μετά τον θάνατο της Νταϊάνας το 1997, ο Φίλιππος έχοντας πικρή πείρα από οικογενειακές τραγωδίες έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατεύσει τους δυο εγγονούς του, Γουίλιαμ και Χάρι. Ήταν εκείνος που επέμεινε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Κάρολος, ο Γουίλιαμ, ο Χάρι και ο αδερφός της Νταϊάνας, θα περπατούσαν πίσω από το φέρετρο της αδικοχαμένης πριγκίπισσας σε όλη την διάρκεια της πομπής που έμεινε στην ιστορία.

Και ήταν εκείνος που βρέθηκε στο στόχαστρο του πατέρα του Ντόντι Αλ Φαγέντ, Μωχάμεντ, ο οποίος κατηγόρησε τον ίδιο τον Φίλιππο ότι είχε διατάξει την εκτέλεση της Νταϊάνας και του Ντόντι.

Ο πρίγκιπας που δεν κάθισε ποτέ στ’ αυγά του

Στα 96 του πια, το 2017 ο αεικίνητος Πρίγκιπας αποφάσισε ότι πρέπει να αποσυρθεί από τα επίσημα καθήκοντά του. Από το 1952 είχε πάρει μέρος σε 22.219 εκδηλώσεις.

Έναν χρόνο αργότερα ενεπλάκη σε τροχαίο που προκάλεσε ο ίδιος με αποτέλεσμα η ίδια η Ελισάβετ να του απαγορεύσει να ξαναπιάσει τιμόνι. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη και παρέδωσε για πάντα το δίπλωμά του.

Στις 16 Φεβρουαρίου εισήχθη στο νοσοκομείο King Edward VII μετά από αδιαθεσία και σύσταση των γιατρών του.

Λάτρης των σπορ και με χιλιάδες ώρες πτήσης

Ο Φίλιππος έπαιζε πόλο έως το 1971. Λάτρευε επίσης την ιστιοπλοΐα αλλά και τις πτήσεις. Του άρεσε επίσης να ζωγραφίζει, ενώ ήταν και συλλέκτης κόμικ που μάλιστα κοσμούσαν τους τοίχους των Παλατιών της οικογένειας.

Ως χαρακτήρας ήταν ευθύς και αυτό του είχε στοιχίσει πολλές φορές αφού είχε υποπέσει και σε γκάφες. Αλλά είχε τόσο χιούμορ που πολλές φορές έκανε την αυτοκριτική του.