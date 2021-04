Την περασμένη Παρασκευή, 09.04.2021, ο πρίγκιπας Φίλιππος έφυγε από την ζωή δυο μήνες πριν κλείσει τα 100 χρόνια ζωής.

Η κηδεία του θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, 17.04.2021, με τις προετοιμασίες να είναι «πυρετώδεις». Μέχρι τότε, ο λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας ανήρτησε μια συγκινητική φωτογραφία στο Twitter.

Στην εικόνα απεικονίζονται ο πρίγκιπας Φίλιππος και η βασίλισσα Ελισάβετ, οι οποίοι κάθονται σε έναν καναπέ και… περιτριγυρίζονται από επτά από τα δισέγγονά τους!

Την παράσταση κλέβει ο μεγάλος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Τζορτζ, ο οποίος στέκεται όρθιος στα αριστερά και είναι… φτυστός ο πατέρας του.

The Queen and The Duke of Edinburgh surrounded by seven of their great-grandchildren at Balmoral Castle in 2018.



©️ The Duchess of Cambridge pic.twitter.com/xMmbzfDHwL