Η διαθήκη του πρίγκιπα Φιλίππου θα παραμείνει σφραγισμένη για τουλάχιστον 90 χρόνια, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου. Ο βαθμός της δημοσιότητας που θα προκαλούσε η δημοσιοποίηση της – σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ – θα ήταν τόσο μεγάλος και εντελώς αντίθετος προς το σκοπό της διατήρησης της τιμής του Δούκα του Εδιμβούργου.

Ο σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπας Φίλιππος, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο σε ηλικία 99 ετών, όμως ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί η διαθήκη του, εκτός από κάποια σημεία που έχουν διαρρεύσει στον βρετανικό Τύπο. Την Πέμπτη (16/9), όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αποφάσισε ότι η διαθήκη του θα σφραγισθεί και δεν θα ανοιχτεί για τουλάχιστον 90 χρόνια, ώστε να διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπεια της βρετανικής μοναρχίας.

Στην Βρετανία μετά τον θάνατο ενός ανώτερου μέλους της Βασιλικής Οικογένειας – σύμφωνα με νομοθετική πρόβλεψη του 1910 – τα δικαστήρια καλούνται να σφραγίσουν τις διαθήκες τους. Ερμηνεύοντας αυτήν την πρόβλεψη, ο δικαστής Σερ Άντριου ΜακΦάρλειν – όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail – έκρινε ότι η διαθήκη του αείμνηστου Δούκα του Εδιμβούργου θα πρέπει να σφραγισθεί και ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί κανένα αντίγραφο για το αρχείο ή να διατηρηθεί ως δικαστικό έγγραφο.

Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τις περισσότερες διαθήκες, αυτή του Πρίγκιπα Φίλιππου δεν θα δημοσιοποιηθεί και, σύμφωνα με το BBC, θα υπάρξει μια ιδιωτική διαδικασία σε 90 χρόνια για να αποφασιστεί εάν μπορεί να αποσφραγισθεί.

Η ακρόαση της αίτησης για σφράγιση της διαθήκης πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο από τον ανώτατο δικαστή στα οικογενειακά δικαστήρια, σερ Άντριου ΜακΦάρλαν. Ο δικαστής ανέφερε ότι είναι ο θεματοφύλακας ενός χρηματοκιβωτίου που περιέχει περισσότερους από 30 φακέλους, οι οποίοι περιέχουν σφραγισμένες διαθήκες νεκρών μελών της βασιλικής οικογένειας.

