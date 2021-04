Ο Πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε σήμερα, Παρασκευή 09.04.2021, δυο μήνες πριν κλείσει τα 100 χρόνια ζωής, βυθίζοντας στο πένθος την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας και ολόκληρη τη χώρα.

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, ηγέτες από όλο τον κόσμο σπεύδουν να συλλυπηθούν την βασίλισσα Ελισάβετ για την απώλεια του -επί δεκαετίες ολόκληρες- συζύγου της.

Αυτό έκανε και το πρώην προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, με μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της Μελάνια Τραμπ στο Twitter.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ κι εγώ εκφράζουμε τα πιο βαθιά μας συλλυπητήρια στην αυτού μεγαλειότητα, την Βασίλισσα, την βασιλική οικογένεια και τον λαό της Μεγάλης Βρετανίας καθώς ο κόσμος θρηνεί για την απώλεια του πρίγκιπα Φιλίππου».

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Μελάνια Τραμπ

President Trump and I extend our deepest condolences to Her Majesty the Queen, the Royal Family, and the people of Great Britain as the world mourns the loss of Prince Philip.