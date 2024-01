Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να επιθυμεί τα ξαναβρεί με τη βασιλική οικογένεια εν μέσω της ανησυχίας του για τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο και τη νύφη του Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με το περιοδικό Closer που επικαλείται πηγή που είναι κοντά στον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, ο πρίγκιπας Χάρι σκέφτεται ακόμα και να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και η Κέιτ Μίντλετον βρίσκονται στο νοσοκομείο, με την Κέιτ να αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά και τον Κάρολο να υποβάλλεται σε θεραπεία για διόγκωση προστάτη.

Η Σάρα Φέργκιουσον έχει επίσης διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος, που ανακαλύφθηκε μετά την αφαίρεση αρκετών ελιών.

Μάλιστα η ίδια πηγή αναφέρει ότι είναι βαθιά συγκινημένος με τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν ο πατέρας του και η νύφη του και είναι έτοιμος μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ να προσφέρουν τη βοήθεια και την υποστήριξή τους.

«Παρόλο που έχουν συμβεί πολλά, στιγμές όπως αυτή του υπενθυμίζουν ότι η ζωή είναι μικρή και η οικογένεια είναι σημαντική», είπε η πηγή για να συνεχίσει: «Σκέφτεται πλέον τα πράγματα διαφορετικά και εξακολουθεί να τρέφει βαθιά αγάπη για τον πατέρα και τη νύφη του. Δεν θα δίσταζε να γυρίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να βοηθήσει».

Σημειώνεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ταξίδεψαν στην Τζαμάικα για την πρεμιέρα της νέας ταινίας για τον Μπομπ Μάρλεϊ.

Meghan Markle and Prince Harry made a surprise outing for date night as the pair attended the premiere of ‘Bob Marley: One Love’ in Marley’s hometown of Jamaica. pic.twitter.com/UiwsejA6WP