Κοινό μυστικό φαίνεται πως είναι η επικείμενη αντεπίθεση των Ουκρανικών δυνάμεων στις περιοχές που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, σε σημείο που ακόμη και ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, να θεωρεί «αναπόφευκτη» την εξέλιξη αυτή.

Ειδικότερα, ο ιδρυτής του ρωσικού μισθοφορικού στρατού της Wagner Πριγκόζιν δήλωσε ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται για μια «αναπόφευκτη» αντεπίθεση και ότι στέλνει καλά εκπαιδευμένες μονάδες στην κατεστραμμένη πόλη Μπαχμούτ, της ανατολικής Ουκρανίας, η οποία εδώ και μήνες αποτελεί το επίκεντρο των συγκρούσεων.

Σε ηχητικό μήνυμα που ανήρτησε στο Telegram, ο Πριγκόζιν επανέλαβε τις επικρίσεις του εναντίον του ρωσικού κατεστημένου στον τομέα της ασφαλείας, λέγοντας ότι εντός της Ρωσίας βρίσκεται σε εξέλιξη μια «προδοσία».

Δήλωσε δε – για ακόμη μια φορά – ότι τα μισθοφορικά στρατεύματά του δεν λαμβάνουν ακόμα τις απαραίτητες αποστολές πυρομαχικών από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ότι ως εκ τούτου υφίστανται πέντε φορές περισσότερες απώλειες, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την κόντρα του με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, αλλά και την «μάχη» που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στις «φατρίες» των δυνάμεων ασφαλείας στη Ρωσία.

«Σήμερα, καλά εκπαιδευμένες μονάδες του εχθρού ήδη στέλνονται στο Μπαχμούτ…Μια αντεπίθεση των Ουκρανών είναι αναπόφευκτη», δήλωσε ο Πριγκόζιν, προσθέτοντας ότι αναμένει η εκστρατεία να ξεκινήσει κάποια στιγμή μετά τις 2 Μαΐου όταν ο καιρός θα έχει βελτιωθεί και το έδαφος θα είναι πιο στεγνό.

