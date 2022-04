Ένας αγώνας ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής για τον Εμανουέλ Μακρόν που, ναι μεν βγήκε πρώτος και με διαφορά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ωστόσο, όπως είπε και ο ίδιος στην ομιλία του, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Για το λόγο αυτό ξεκινάει νέα, μεγάλη καμπάνια για να «χτυπήσει» την Μαρίν Λε Πεν στο δεύτερο γύρο των εκλογών, στις 24 Απριλίου.

«Το επόμενο δεκαπενθήμερο ας μην σταματήσουμε την προσπάθεια γιατί δεν έχουμε κερδίσει ακόμα. Ας είμαστε ταπεινοί, ας είμαστε αποφασισμένοι. Ας πείσουμε τους πάντες» είπε ο Μακρόν, ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τα exit poll, είναι ο μεγάλος νικητής του πρώτου γύρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εδώ τα πρώτα αποτελέσματα που «έστεψαν» νικητή του πρώτου γύρου τον Μακρόν

Η πρώτη έκπληξη του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας, είναι η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη διαφορά του Μακρόν, από την Μαρίν Λε Πεν που ήρθε δεύτερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου όμως, έφεραν και μία δεύτερη έκπληξη και αυτή δεν είναι άλλη από τον Ζαν Λικ Μελανσόν που φαίνεται να καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις ο Μακρόν κερδίζει το 28,1-29,5% των ψήφων, η Λε Πέν το 23,3-24,4% της υποστήριξης των ψηφοφόρων και ο Ζαν Λικ Μελανσόν 20,1% και καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Στην πρώτη του εμφάνιση μπροστά στους υποστηρικτές του που τον αποθέωναν το βράδυ της Κυριακής, ο Μακρόν είπε μεταξύ άλλων:

«Μπορείτε να βασιστείτε σε εμένα για να υλοποιήσω αυτό το σχέδιο προόδου, διαφάνειας και ανεξαρτησίας που υπερασπιστήκαμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας».

«Καλώ όλους εκείνους που επί έξι χρόνια και μέχρι σήμερα το βράδυ έχουν δεσμευτεί να εργαστούν δίπλα μου, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους να ενωθούν σε ένα μεγάλο κίνημα δράσης στο πλευρό μου».

«Η συζήτηση που θα κάνουμε τις επόμενες 15 ημέρες είναι καθοριστική για τη χώρα μας και για την Ευρώπη… Το μόνο αξιόπιστο έργο ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής είναι δικό μας. Το μόνο έργο για τους εργαζόμενους, για όλους όσους βρίσκονται στα όρια της ανεργίας, είναι δικό μας. Το μόνο έργο της Γαλλίας και της Ευρώπης, είναι δικό μας. Πιστεύω σε εμάς, σε όλους μας, όποια και αν είναι η καταγωγή μας, όποιες κι αν είναι οι απόψεις και τα πιστεύω μας. Το επόμενο δεκαπενθήμερο λοιπόν, ας μην σταματήσουμε την προσπάθεια γιατί δεν έχουμε κερδίσει ακόμα. Ας είμαστε ταπεινοί, ας είμαστε αποφασισμένοι. Ας πείσουμε τους πάντες».

Η Μαρίν Λε Πεν από την άλλη, εμφανίστηκε αποφασισμένη για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, στις πρώτες δηλώσεις της μετά τα exit polls, που την “στέλνουν” στο δεύτερο γύρο.

«Όλοι όσοι δεν ψήφισαν σήμερα για τον Μακρόν επιθυμούν να βρεθούν σε αυτήν την επανένωση. Θέλω αυτές οι 15 ημέρες που έρχονται, να υπάρχει μία τίμια συζήτηση. Απευθύνομαι στον κάθε Γάλλο ψηφοφόρο για να μπορούμε να αποφασίσουμε για όλα τα θέματα, ως πρόεδρος όλων των Γάλλων. Στις 24 Απριλίου παίρνουμε αποφάσεις για τα επόμενα πέντε χρόνια, που θα δεσμεύουν τη Γαλλία για τα επόμενα πενήντα χρόνια, στη μετανάστευση, τον στρατό, το διπλωματικό μέτωπο. Μετά το δεύτερο γύρο, θέλω να είμαι η πρόεδρος όλων των Γάλλων. Αυτό που διακυβεύεται είναι η κοινωνική επιλογή πολιτισμού. Από την ψήφο σας εξαρτάται η θέση που θέλουμε να δώσουμε στα άτομα αντί του χρήματος. Τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε δικαιώματα. Από την ψήφο σας θα εξαρτηθούν οι πολιτικές αποφάσεις της επόμενης πενταετίας. Στόχος μου να είναι η Γαλλία χώρα ειρήνης. Να είναι κυρίαρχη. Θα ελέγξω τη μετανάστευση αφουγκραζόμενη τους πάντες”, δήλωσε η Μαρίν Λε Πεν.

#LIVE 🔴: “I will fight for the interests of French men and women. I will ensure security for all by listening to what is happening,” said @MLP_officiel after she made it to the second round of the #presidentielles2022 ⤵️ pic.twitter.com/LzOA4XJ9Fy