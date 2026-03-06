Κόσμος

Προειδοποίηση ΥΠΕΞ Βρετανίας: «Δεν αποκλείονται τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κύπρο»

Επικαιροποίησε τις ταξιδιωτικές της οδηγίες και εφιστά την προσοχή για όσους ταξιδέψουν εκτός Βρετανίας
REUTERS
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Νέα ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, που προειδοποιεί τους Βρετανούς πολίτες για τον υψηλό κίνδυνο που υπάρχει σε ολόκληρο τον πλανήτη λόγω του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στην Κύπρο καθώς υπάρχει κίνδυνος για τρομοκρατική επίθεση.

Η Βρετανία επικαιροποίησε τις ταξιδιωτικές οδηγίες του για την Κύπρο, προειδοποιώντας ότι ο κίνδυνος τρομοκρατικής επίθεσης δεν μπορεί να αποκλειστεί.

vretania kupros

«Υπάρχει υψηλή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης παγκοσμίως που επηρεάζει τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και τους Βρετανούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων από ομάδες ή άτομα που θεωρούν το Ηνωμένο Βασίλειο και τους Βρετανούς υπηκόους ως στόχους. Να είστε συνεχώς σε εγρήγορση και να προσέχετε το περιβάλλον σας», αναφέρεται ακόμη.

Υπενθυμίζεται πως η Κύπρος βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα μετά την επίθεση με drones στην βρετανική βάση τη Δευτέρα. Από τότε ηχούν συχνά σειρήνες στο Ακρωτήρι λόγω των drones που πετούν στον εναέριο χώρο της ευρύτερης περιοχής χωρίς να έχει προκληθεί κάποιο νέο περιστατικό.

Η Ελλάδα έχει στείλει ήδη τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» αλλά και 4 F-16 ενώ η Γαλλία ενίσχυσε την ασφάλεια της περιοχής με το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle».

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει και το ταξίδι του το πολεμικό πλοίο της Βρετανίας η οποία δέχεται έντονη κριτική για την καθυστερημένη αντίδραση μετά το πλήγμα στην βάση της στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Η Ισπανία με την σειρά της αποφάσισε να στείλει στην Κύπρο τη φρεγάτα Cristóbal Colón.

Ο Ισμαήλ Καανί
