Κύπρος: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι – Λήξη συναγερμού ανακοίνωσε η Λευκωσία

Συναγερμός για ακόμη μία φορά στο Ακρωτήρι της Κύπρου καθώς το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026) ήχησαν σειρήνες μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο.

Οι σειρήνες ξεκίνησαν να ηχούν γύρω στις 10:00 το πρωί. Μήνυμα στάλθηκε στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής ζητώντας τους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από παράθυρα μέχρι να ελεγχθεί το ύποπτο αντικείμενο. Πρόκειται για την 4η φορά μέσα σε ένα 24ωρο που ηχούν σειρήνες στην Κύπρο. Λίγη ώρα μετά ήρθε και η λήξη συναγερμού.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστη η κατεύθυνση του ύποπτου αντικειμένου καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προοριζόταν είτε για το Ισραήλ είτε για τον Λίβανο.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρεται στο μήνυμα.