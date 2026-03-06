Κόσμος

Κύπρος: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι – Λήξη συναγερμού ανακοίνωσε η Λευκωσία

Αποδείχθηκε πως κατεύθυνση του ύποπτου αντικειμένου δεν ήταν η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
REUTERS
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Συναγερμός για ακόμη μία φορά στο Ακρωτήρι της Κύπρου καθώς το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026) ήχησαν σειρήνες μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο.

Οι σειρήνες ξεκίνησαν να ηχούν γύρω στις 10:00 το πρωί. Μήνυμα στάλθηκε στους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής ζητώντας τους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από παράθυρα μέχρι να ελεγχθεί το ύποπτο αντικείμενο. Πρόκειται για την 4η φορά μέσα σε ένα 24ωρο που ηχούν σειρήνες στην Κύπρο. Λίγη ώρα μετά ήρθε και η λήξη συναγερμού.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστη η κατεύθυνση του ύποπτου αντικειμένου καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προοριζόταν είτε για το Ισραήλ είτε για τον Λίβανο.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρεται στο μήνυμα.

Κόσμος
