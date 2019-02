Πρόσκληση να εμφανιστεί στη ρωσική Δούμα έλαβε η πληθωρική σταρ και ακτιβίστρια Πάμελα Άντερσον!

Ο βουλευτής Βασίλι Βλάσοφ, του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ria Novosti ότι εμπειρογνώμονες και βουλευτές της Κρατικής Δούμας είναι έτοιμοι να ακούσουν την άποψη της Πάμελα Άντερσον για το ζήτημα αυτό.

Ο Ρώσος βουλευτής δήλωσε, επίσης, ότι είναι έτοιμος να στείλει σχετική επιστολή για το ζήτημα στο ρωσικό υπουργείο Φυσικών Πόρων και Οικολογίας.

Η οργάνωση Greenpeace είχε ανακοινώσει τον περασμένο Οκτώβριο ότι βρίσκεται στα σκαριά μια παράνομη πώληση από την Ρωσία στην Κίνα 13 φαλαινών, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν πουληθεί 15 από αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνονταν ότι 11 από 13 όρκες ήταν αιχμάλωτες σε μια αυτοσχέδια φυλακή, στον κόλπο Σρέντναγια της Ναχότκα, την οποία οι οικολόγοι ονόμασαν “φυλακή των κητών”, οι οποίες υπέφεραν από το κρύο, το χιόνι και τον πάγο.

Η αρμόδια για την προστασία της φύσης εισαγγελία του Βλαδιβοστόκ είχε ανακοινώσει από την πλευρά της ότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις εκ μέρους του οργανισμού αλιείας Rosribolovstvo και εταιρειών, οι οποίες είχαν ψαρέψει τα θαλάσσια αυτά θηλαστικά.

Οι ανακριτικές αρχές άσκησαν διώξεις για παράνομη αλίευση θαλασσίων θηλαστικών και βάναυση αντιμετώπιση των θηλαστικών.

Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, 11 όρκες ήταν νεογέννητες, 90 φάλαινες μπελούγκες δεν είχαν φθάσει στην εφηβική ηλικία, ενώ 13 από αυτές ήταν σχεδόν μωρά.

Το δικαστήριο αρχικά αποφάσισε την λήψη περιοριστικών μέτρων, ώστε να μην μπορούν να απομακρύνουν τα θαλάσσια θηλαστικά από τον κόλπο, αλλά αργότερα τα μέτρα αυτά ήρθησαν.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι μια όρκα και τρεις φάλαινες μπελούγκες χάθηκαν.

