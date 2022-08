Ο Ντέβιν Ρατρέι, ο μεγάλος και νευρικός «αδερφός» του Κέβιν στο «Μόνος στο σπίτι», ερευνάται από τις αρχές της Νέας Υόρκης για κατηγορίες βιασμού μιας γυναίκας στη Νέα Υόρκη το 2017. Ο ηθοποιός σήμερα είναι 45 ετών και αντιμετωπίζει παλαιότερες κατηγορίες και για οικογενειακή βία.

Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε από την τότε κοπέλα του ότι την στραγγάλισε και την γρονθοκόπησε στην Οκλαχόμα, τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον ίδιο να δηλώνει ότι είναι αθώος για αυτές τις κατηγορίες και πρόκειται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο σε σχέση με τις κατηγορίες.

