Πρώτη εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ μετά την αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας του Καρόλου

Πρώτη δημόσια εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ από τότε που ο Βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο και ο πρίγκιπας Χάρι πήγε στο Λονδίνο προκειμένου να δει τον πατέρα του.

Σύμφωνα με την Dailymail, η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, ήταν χαμογελαστή μέσα στο τζιπ που οδηγούσε και εθεάθη, κοντά στο 14 εκατ. δολαρίων σπίτι της στο Μοντεσίτο των ΗΠΑ, κι ενώ ο πρίγκιπας Χάρι βρισκόταν ακόμα στο Λονδίνο.

Φορούσε ένα καπέλο του μπέιζμπολ, σκούρα γυαλιά και έπινε τον καφέ της, ενώ οδηγούσε.

Ο πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε στο Λονδίνο για να δει τον βασιλιά Κάρολο μετά τη σοκαριστική διάγνωση του καρκίνου του μονάρχη.

Ο Χάρι πέρασε μόλις 45 λεπτά με τον πατέρα του και τη βασίλισσα Καμίλα πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Δεν υπήρξε καμία συνάντηση με τον αδελφό του Γουίλιαμ.

Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Λος Άντζελες μετά το σύντομο ταξίδι του στην γενέτειρά του στο Λονδίνο για να συναντήσει τον καρκινοπαθή πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο

Η συνάντηση διήρκησε λιγότερο από μία ώρα και ήταν η πρώτη ανάμεσα σε πατέρα και γιο εδώ και 16 μήνες.

Ο 39χρονος Δούκας του Σάσεξ προσγειώθηκε στο Χίθροου λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης (06.02.2024) και επέστρεψε στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τετάρτης.

Ταξίδεψε χωρίς την Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο μικρά παιδιά του, πρίγκιπα Άρτσι, 4 ετών, και πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 2 ετών.

Πατέρας και γιος είχαν μια «σύντομη συνάντηση» πριν ο βασιλιάς και η Καμίλα οδηγηθούν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου τους περίμενε ένα ελικόπτερο για να τους μεταφέρει πίσω στο Σάντριγχαμ.

EXCLUSIVE: Meghan Markle can’t stop smiling as she’s seen for the first time since Prince Harry met with cancer-stricken King Charles https://t.co/dHVOTGc7vx pic.twitter.com/yEoDStQCaO