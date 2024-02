«Άστεγος» ο πρίγκιπας Χάρι – Έμεινε σε ξενοδοχείο μετά την συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο

Μπορεί ο Χάρι να διένυσε πολλά χιλιόμετρα για να έρθει στο Λονδίνο προκειμένου να δει τον πατέρα του και Βασιλιά Κάρολο μετά την είδηση ότι έχει καρκίνο, ωστόσο στο Παλάτι δεν ήταν ευπρόσδεκτος.

Ο Χάρι μάλιστα μετά την συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο δεν διανυκτέρευσε σε κάποια βασιλική κατοικία, αλλά σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Αναφερόμενη στην είδηση της επίσκεψης του Χάρι στη Βρετανία η Daily Mail έγραψε στο twitter.

«Άστεγος» ο πρίγκιπας Χάρι «διανυκτέρευσε σε ξενοδοχείο» μετά την 45 λεπτών συνάντηση με τον καρκινοπαθή βασιλιά Κάρολο.

