Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο για τις εικόνες χάους αλλά και για την τύχη των γυναικών και όσων αντιτίθενται στους Ταλιμπάν. Τα όσα περιγράφει η Zarifa Ghafari, η νεότερη δήμαρχος της χώρας, είναι χαρακτηριστικά του κλίματος που επικρατεί.

H 29χρονη Zarifa Ghafari είναι από τις λίγες γυναίκες στο Αφγανιστάν που κατάφεραν σε τόσο νεαρή ηλικία να ξεχωρίσουν και να καταξιωθούν επαγγελματικά. Μάλιστα, στα 27 της κατάφερε να γίνει η πρώτη γυναίκα αλλά και η νεότερη δήμαρχος σε ολόκληρη τη χώρα. Με τους Ταλιμπάν, όμως, να βρίσκονται κοντά και να πρεσβεύουν τις “απαρχαιωμένες” ιδεολογίες τους, η ίδια δεν μπόρεσε να κρατήσει την θέση της και μετατέθηκε σε ένα ασφαλέστερο πόστο, στο υπουργείο Άμυνας της Καμπούλ, ως υπεύθυνη για την ασφάλεια των στρατιωτικών.

My dear homeland,

I know you are suffering and in pain 😢

I know it is hard for you because strangers burn you and seek your destruction 😢

But your real children who are looking to build you are very hard but with full courage trying to pull you out of these bad days 😍 pic.twitter.com/paQh0Nry4f