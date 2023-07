Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα στον Λευκορώσο ομόλογό του, Αλεξάντρ Λουκασένκο, ότι η ουκρανική αντεπίθεση, που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου με στόχο την απώθηση ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία, «απέτυχε», μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Δεν υπάρχει καμία αντεπίθεση», δήλωσε ο Λουκασένκο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, με τον Πούτιν να τον διακόπτει λέγοντας: «Υπάρχει μία αλλά απέτυχε».

Η συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Λουκασένκο, ένθερμου συμμάχου του Κρεμλίνου, έρχεται σχεδόν ένα μήνα μετά την σύντομης διάρκειας ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner στη Ρωσία. Ο Λευκορώσος πρόεδρος διαδραμάτισε μεσολαβητικό ρόλο στον τερματισμό της ανταρσίας αυτής.

Ως ένδειξη της σημασίας αυτής της πρώτης κατ’ ιδίαν συνάντησης των δύο ηγετών μετά την ανταρσία, η οποία συγκλόνισε τη ρωσική εξουσία, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι οι δύο ηγέτες «θα αφιερώσουν μιάμιση μέρα, δύο ημέρες» σε αυτές τις διμερείς συνομιλίες.

Στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθεί η «ασφάλεια στην περιοχή μας», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν στη ρωσική τηλεόραση.

Οι δυο τους αναμένεται να συζητήσουν και την σημαντική υπόθεση της Wagner και του ηγέτη αυτής Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Στη συμφωνία που επετεύχθη για την λήξη της ανταρσίας της 24ης Ιουνίου, στους μαχητές της Wagner δόθηκαν οι επιλογές να υπογράψουν σύμβαση με τον τακτικό ρωσικό στρατό, να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ή να πάνε στη Λευκορωσία.

Έκτοτε, ορισμένοι από τους μαχητές της Wagner έχουν μεταβεί στη Λευκορωσία.

Ο Λουκασένκο είπε σήμερα στον Πούτιν ότι «κρατά» την Wagner στο κέντρο της Λευκορωσίας, ισχυριζόμενος ότι «ελέγχει» την κατάσταση.

«Έχουν αρχίσει να μας κουράζουν. Ζητούν να “πάνε δυτικά” (…) στη Βαρσοβία, στο Ζεσούφ», σημείωσε ο Λουκασένκο στον Ρώσο ομόλογό του, ο οποίος απάντησε χαμογελώντας. «Αλλά, φυσικά, τους κρατάω στην κεντρική Λευκορωσία, όπως συμφωνήσαμε», πρόσθεσε ο Λευκορώσος πρόεδρος. «Ελέγχουμε τι συμβαίνει» με την Wagner, συνέχισε.

Ο Λουκασένκο κατηγόρησε επίσης τη Βαρσοβία ότι θέλει να πάρει εδάφη από τη δυτική Ουκρανία, κάτι που χαρακτήρισε «απαράδεκτο». Ο Πούτιν είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις την Παρασκευή, λέγοντας ότι η Πολωνία έχει «σχέδια εκδίκησης» και ότι επιθυμεί να καταλάβει εδάφη στη δυτική Ουκρανία. Η Βαρσοβία αντέδρασε, καλώντας τον Ρώσο πρέσβη στην Πολωνία, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις Πούτιν «προκλητικές».

Μετά τη συνάντησή τους Πούτιν και Λουκασένκο χαιρέτισαν κόσμο, στην Κρονστάνδη, μια πόλη σε ένα νησί απέναντι από την Αγία Πετρούπολη, βγάζοντας φωτογραφίες με τους παρευρισκόμενους στην πλατεία μπροστά από τον καθεδρικό ναό. Η εφημερίδα Kommersant μετέδωσε ένα βίντεο σύντομης διάρκειας που εμφανίζει τους δύο προέδρους να περιβάλλονται από σωματοφύλακες και να περπατούν στο δρόμο, με κόσμο να τους χαιρετά και κάποιους να φωτογραφίζονται μαζί τους.

🇷🇺 Putin and Lukashenko photographed with everyone who wanted to in Kronstadt. pic.twitter.com/NynPccGyhv