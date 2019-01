Πρωτοχρονιά 2019: Ολλανδοί βούτηξαν στην παγωμένη θάλασσα για να υποδεχθούν το νέο έτος

Χιλιάδες Ολλανδοί αψήφησαν το πολικό ψύχος και βούτηξαν στα παγωμένα νερά της Βόρειας Θάλασσας για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους.

Όπως επιβάλλει το έθιμο, οι χειμερινοί κολυμβητές –και όχι μόνο– μπήκαν με θάρρος στα νερά, η θερμοκρασία των οποίων δεν ξεπερνούσε τους 7 βαθμούς. Μόνο στο Σεβενίνγκεν, στα προάστια της Χάγης, 10.000 άνθρωποι βούτηξαν στα νερά.

