Αφιερώσεις στη βασίλισσα Ελισάβετ αλλά και η υπενθύμιση της στήριξης στην Ουκρανία «μονοπώλησαν» το ενδιαφέρον στους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς στο Λονδίνο, το βράδυ του Σαββάτου στην αλλαγή του χρόνου και την υποδοχή του 2023.

Το show με drones που σχημάτισε το πρόσωπο της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ αλλά και τα μπλε και κίτρινα χρώματα που κυριάρχησαν στο London Eye, συγκίνησαν όσους βρέθηκαν στις όχθες του Τάμεση, στο κέντρο του Λονδίνου, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά του 2023.

Τα πυροτεχνήματα ήταν καθηλωτικά και απέτισαν φόρο τιμής τόσο στα «Τρία Λιοντάρια», την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας όσο και στα χρώματα του ουράνιου τόξου, της σημαίας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, η οποία γιόρτασε 50 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση Pride το 2022.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου χαρακτήρισε τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς ως «τους μεγαλύτερους σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο» ενώ οι χρήστες του Twitter έγραψαν πόσο πολύ συγκινήθηκαν από τις απεικονίσεις της βασίλισσας Ελισάβετ αλλά και πόσο «σουρεαλιστική» είναι η φετινή χρονιά που λείπει.

Μια γυναίκα έγραψε χαρακτηριστικά: «Όμορφα πυροτεχνήματα, το Λονδίνο μας έκανε περήφανους. Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένη μας Βασίλισσα Ελισάβετ και ζήτω ο Βασιλιάς μας Κάρολος».

Οι εορτασμοί περιείχαν και καθιερωμένα τραγούδια της Αγγλίας, όπως το «Sweet Caroline» του Neil Diamond ενώ ακούστηκε και το νικητήριο τραγούδι της Eurovision των Ουκρανών Kalush Orchestra. Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του 2023, στη θέση της Ουκρανίας.

Η βραδιά έκλεισε με επιτυχίες των Cher, Dua Lipa, Stormzy, Rihanna, Calvin Harris και δεκάδων άλλων καλλιτεχνών.

London pays tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II. We honour her memory and celebrate her legacy. As we look ahead to 2023, we wish King Charles every success. God Save The King. #londonfireworks 👑 pic.twitter.com/7hejX3lnN7

What a night that was! If you missed it, here’s how we brought in 2023 🎆



A very happy new year from the London Eye! We hope all your dreams and wishes come true ✨#HappyNewYear2023 #londonfireworks #EyeLoveLondon #LoveLondon pic.twitter.com/nBwUZ33VHJ