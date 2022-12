Με μια σειρά από tweets ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ ως άλλος Νοστράδαμος κάνει τις δικές του προβλέψεις για το μέλλον της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, το 2023 θα είναι μια ζοφερή χρονιά για ΗΠΑ και Ευρώπη, καθώς ισχυρίζεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταρρεύσει.

Στα tweets του μιλά για την «πρώην Ουκρανία», λέγοντας πως Πολωνία και Ουγγαρία θα καταλάβουν τις δυτικές περιοχές της, χωρίς να αναφέρεται καθόλου στη ρωσική εισβολή.

Παράλληλα, προέβλεψε τη δημιουργία του τέταρτου Ράιχ, εμφύλιο πόλεμο στις ΗΠΑ, τον Έλον Μασκ να κερδίσει την προεδρία σε διάφορες αμερικανικές πολιτείες, ενώ ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα θα καταρρεύσουν.

Κανείς δεν γνωρίζει πως ο Μεντβέντεφ κατέληξε σε αυτές τις προβλέψεις, το σίγουρο όμως είναι πως δεν διατυπώνει καμία εικασία για το μέλλον της χώρας του, της Ρωσίας.

Σημειώνεται πως ο ίδιος έκανε λόγο για φουτουριστικές προβλέψεις, γράφοντας συγκεκριμένα: «Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όλοι κάνουν προβλέψεις. Πολλοί κάνουν φουτουριστικές υποθέσεις, σαν να συναγωνίζονται για τις πιο ακραίες και τις πιο παράλογες. Εδώ είναι η ταπεινή μας συμβολή».

