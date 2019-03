Ψυχρολουσία! «Θαμμένο» τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον με ανατριχιαστικούς στίχους! video

Οι αποκαλύψεις για την άρρωστη δράση του Μάικλ Τζάκσον έχουν πάρει τις τελευταίες μέρες μορφή χιονοστιβάδας, μετά το ντοκιμαντέρ του HBO με τίτλο «Leaving Neverland», το οποίο παρουσιάζει τις δραματικές στιγμές που έζησαν στο πλάι του «βασιλιά της ποπ» δύο παιδιά που πλέον λένε ανοιχτά την ιστορία τους.

Κι αν τώρα πια το σημαντικότερο ερώτημα δεν είναι το αν… έκανε όσα του καταλογίζονται ο Μάικλ Τζάκσον, αλλά το πόσο συνένοχοι ήταν οι γονείς των παιδιών που «θαμπώνονταν» από την «λάμψη» του και τα άφηναν μαζί του για ώρες σε ξεχωριστά δωμάτια στην Neverland, την επιβλητική του έπαυλη, οι αποκαλύψεις δεν έχουν τελειωμό.

Όπως αυτή που δημοσιεύει σήμερα η βρετανική Mirror και αφορά σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Μάικλ Τζάκσον, το οποίο δεν κυκλοφόρησε αρχικά.

Ένα τραγούδι που κάνει παραλληλισμούς με την παιδική κακοποίηση και είχε «θαφτεί» για χρόνια. Και μόνο ο τίτλος του, προκαλεί ανατριχίλα: «Ξέρετε πού είναι τα παιδιά σας;»

Το «Do You Know Where Your Children Are?», είχε κρατηθεί σε ένα θησαυροφυλάκιο, μαζί με τα υπόλοιπα ακυκλοφόρητα τραγούδια μέχρι και μετά τον θάνατό του, το 2009.

Το τραγούδι φέρεται να έχει ευθείες αναφορές με τους στίχους του στην παιδική κακοποίηση, αφού «μιλά» για ένα κοριτσάκι που κακοποιούνταν από τον πατριό του.

Διαβάστε στην συνέχεια του κειμένου όλους τους στίχους και ακούστε το τραγούδι

Οι στίχοι σε κάποιο σημείο λένε:

«(Εκείνη) έγραψε ότι έχει κουραστεί να την χρησιμοποιεί ο πατριός της, λέγοντας πως θα της αγοράσει πράγματα, ενώ την κακοποιεί σεξουαλικά.

Τώρα είναι στο τρέξιμο, έφυγε για το Χόλυγουντ, λέει ότι θέλει να γίνει σταρ, άκουσε ότι τα χρήματα είναι καλά.

Κατεβαίνει στον σταθμό του τρένου, ο άνδρας περιμένει εκεί, θα σου δείξω πού είναι το χρήμα, απλά άσε με να σου χαϊδέψω τα μαλλιά«.

Παρόλο που το τραγούδι δεν κυκλοφόρησε ποτέ με εντολή του ίδιου του Μάικλ Τζάκσον, οι ιθύνοντες της δισκογραφικής του το κυκλοφόρησαν το 2004 στο άλμπουμ «Xscape «.

Ήταν μέρος μιας συλλογής τραγουδιών του Μάικλ Τζάκσον που δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ. Κι αν τότε… δεν δημιούργησε πολλά ερωτήματα με τους ανατριχιαστικούς στίχους του, οι νέες αποκαλύψεις δίνουν άλλη διάσταση στα όσα αναφέρει το τραγούδι.

Όλοι οι στίχοι του σοκαριστικού τραγουδιού του Μάικλ Τζάκσον

Ο πατέρας γυρνά στο σπίτι από την δουλειά, και είναι τρομαγμένος μέχρι θανάτου

Η μητέρα κλαίει για το παιδί, και το σημείωμα που διαβάζει

Ο πατέρας τρέχει στο τραπέζι, λέει «τι συμβαίνει;»

Η μητέρα κλαίει απελπισμένα, «το μωράκι μας έφυγε»!

Ξέρετε πού είναι τα παιδιά σας;

Επειδή είναι τώρα δώδεκα το βράδυ

Αν είναι κάπου έξω στον δρόμο

Απλά σκεφτείτε πόσο τρομαγμένα είναι

Ξέρετε πού είναι τα παιδιά σας;

Επειδή είναι τώρα δώδεκα το βράδυ

Αν είναι κάπου έξω στον δρόμο

Απλά σκεφτείτε πόσο τρομαγμένα είναι

Έγραψε ότι έχει κουραστεί να την χρησιμοποιεί ο πατριός της

Λέγοντας πως θα της αγοράσει πράγματα, ενώ την κακοποιεί σεξουαλικά

Απλά σκεφτείτε πως είναι ολομόναχη κάπου έξω στον δρόμο

Πώς θα επιβιώσει αυτό το κορίτσι;

Δεν έχει τίποτα να φάει!

Ξέρετε πού είναι τα παιδιά σας;

Επειδή είναι τώρα δώδεκα το βράδυ

Αν είναι κάπου έξω στον δρόμο

Απλά σκεφτείτε πόσο τρομαγμένα είναι

Ξέρετε πού είναι τα παιδιά σας;

Επειδή είναι τώρα δώδεκα το βράδυ

Αν είναι κάπου έξω στον δρόμο

Απλά σκεφτείτε πόσο τρομαγμένα είναι

Σώσε με (από αυτή την ζωντανή κόλαση)

Σώσε με (γιατί δεν θέλω να ξέρω)

Σώσε με

Τώρα είναι στο τρέξιμο, έφυγε για το Χόλυγουντ

Λέει ότι θέλει να γίνει σταρ, άκουσε ότι τα χρήματα είναι καλά

Κατεβαίνει στον σταθμό του τρένου, ο άνδρας περιμένει εκεί.

«Θα σου δείξω πού είναι το χρήμα, απλά άσε με να σου χαϊδέψω τα μαλλιά

(Εκείνος) την παίρνει από τους δρόμους, της Sunset Boulevard

Πουλά το σώμα της σκληρά, κορίτσι, αυτό θα σε πάει μακριά

Η αστυνομία έρχεται από την γωνία, κάποιος εκεί, τους είπαν

Συλλαμβάνει αυτό το μικρό κορίτσι, που είναι μόνο 12 χρονών!

Ξέρετε πού είναι τα παιδιά σας;

Επειδή είναι τώρα δώδεκα το βράδυ

Αν είναι κάπου έξω στον δρόμο

Απλά σκεφτείτε πόσο τρομαγμένα είναι (Χ5)

Ακούστε το τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον

Πηγή: mirror.co.uk

Φωτογραφίες αρχείου: Reuters