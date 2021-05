Καλά στην υγεία τους είναι οι 171 επιβάτες που επέβαιναν στο αεροπλάνο της Ryanair, το οποίο αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό το Βίλνιους και υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μινσκ από τις αρχές της Λευκορωσίας.

Ανάμεσα στους επιβάτες, βρίσκονται και 11 Έλληνες. Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, σκοπός των αρχών της Λευκορωσίας ήταν η σύλληψη ενός από τους επιβάτες, του αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου, Ραμάν Προτασέβιτς, ο οποίος κινδυνεύει με θανατική ποινή. Ο Λιθουανός πρόεδρος, Αλεκάντρ Λουκασένκο, έδωσε εντολή να απογειωθούν μαχητικά για να αναγκάσουν το αεροσκάφος της Ryanair να προσγειωθεί.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν βρέθηκε «τίποτα το δυσάρεστο» αφού ενημερώθηκε από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας της Λευκορωσίας για μια πιθανή απειλή για την ασφάλεια ενός αεροσκάφους της, στο οποίο δόθηκε η οδηγία να προσγειωθεί στο κοντινότερο αεροδρόμιο, αυτό του Μινσκ. Στην ανακοίνωσή της η Ryanair σημειώνει ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ασφαλείας στους επιβάτες από τις τοπικές αρχές. Η πτήση επρόκειτο να αναχωρήσει στις 16.00 GMT (19.00 ώρα Ελλάδας), με τους επιβάτες και το πλήρωμα, πρόσθεσε, ζητώντας συγγνώμη για την καθυστέρηση που «ήταν πέρα από τον έλεγχό της».

Η Ryanair ενημέρωσε για το συμβάν «τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας».

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: “Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πράξη κρατικής αεροπειρατείας που έλαβε χώρα σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης Ryanair FR 4978, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους, στο Μινσκ της Λευκορωσίας. Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 171 επιβαίνοντες, 11 εκ των οποίων είναι Έλληνες πολίτες. Η πράξη αυτή, η οποία έθεσε σε κίνδυνο την ζωή όλων των επιβαινόντων είναι απαράδεκτη. Καλούμε για την άμεση απελευθέρωση του αεροσκάφους και του συνόλου των επιβαινόντων προκειμένου να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους. Καταδικάζουμε την παράνομη σύλληψη του Λευκορώσου ακτιβιστή Roman Protasevich, ο οποίος απειλείται με την θανατική ποινή”.

Νωρίτερα, ανέφερε πως βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά με το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους και προέβη σε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ. Πρωταρχικό μας μέλημα η ασφάλεια όλων των επιβατών”.

