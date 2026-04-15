Πυρά Τραμπ σε Στάρμερ: «Όταν τους χρειαστήκαμε, δεν ήταν εκεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέχρι την προγραμματισμένη επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Απριλίου
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Evan Vucci

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες άφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις μπορεί να «τρέξουν» μέχρι την προγραμματισμένη επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Απριλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μιλώντας στο Sky News. «Είναι πιθανό. Πολύ πιθανό. Έχουν χτυπηθεί αρκετά άσχημα. Είναι πολύ πιθανό».

Δεν δίστασε ωστόσο να ασκήσει σκληρή κριτική στη Βρετανία βάζοντας στο στόχαστρο τη λεγόμενη «ειδική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών με πυρά στον Κιρ Στάρμερ. «Πώς είναι η σχέση; Είναι η σχέση: όταν τους ζητήσαμε βοήθεια, δεν ήταν εκεί. Όταν τους χρειαστήκαμε, δεν ήταν εκεί. Όταν δεν τους χρειαζόμασταν, πάλι δεν ήταν εκεί. Και ακόμα δεν είναι».

Ο  Τραμπ  μιλώντας τον Κάρολο τον χαρακτήρισε ως έναν «σπουδαίο κύριο». «Τον ξέρω εδώ και πολύ καιρό. Είναι υπέροχος, υπέροχος άνθρωπος», είπε.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η τεταμένη σχέση του με τον Στάρμερ δεν θα επισκίαζε «καθόλου» την βασιλική επίσκεψη.

Προειδοποίησε επίσης ότι η «καλή εμπορική συμφωνία» που είχε προσφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο «μπορεί πάντα να αλλάξει».

Ο βασιλιάς Κάρολος θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο στις 28 Απριλίου στη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ
Η επίσημη επίσκεψη του Καρόλου στις ΗΠΑ, έχει προγραμματιστεί για τις 27-30 Απριλίου με αφορμή τον εορτασμό της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας - Θα είναι μόνο η δεύτερη φορά στην ιστορία που Βρετανός μονάρχης θα μιλήσει ενώπιον του Κογκρέσου
