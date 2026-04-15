Ξανά στο στόχαστρο Τραμπ το ΝΑΤΟ: «Δεν ήταν δίπλα μας και δεν θα είναι ούτε στο μέλλον» – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, λένε οι ΗΠΑ

Αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ από τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα λιμάνια του Ιράν. Αν και υποτίθεται κανένα πλοίο -που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις-, δεν μπορεί να περάσει από το σημείο, υπάρχουν αναφορές πως μόλις χθες (14.04.2026) πέρασαν 3 δεξαμενόπλοια, τα 2 από αυτά ιρανικών συμφερόντων. Η Ευρώπη φαίνεται πως ετοιμάζει ήδη σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, χωρίς αυτό να περιλαμβάνει τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, λέγοντας πως ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να καθίσουν ξανά στο τραπέζι του διαλόγου ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις επιθέσεις με αποτέλεσμα ο Λίβανος να βομβαρδίζεται διαρκώς. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν και μια συνεχιζόμενη αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν να ωθήσουν τον κόσμο στο χείλος της ύφεσης.
Ο οργανισμός δήλωσε ότι το χειρότερο σενάριο θα ήταν επαναλαμβανόμενες κρίσεις στην αγορά ενέργειας που θα επιβράδυναν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη στο 2% από το τρέχον 3,1%.
Σύμφωνα με αυτές τις προοπτικές, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν κατά μέσο όρο τα 110 δολάρια το βαρέλι το 2026 και τα 125 δολάρια το 2027.
Το πιο ευνοϊκό σενάριο του οργανισμού προϋποθέτει μια βραχύβια σύγκρουση και ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με μέσο όρο 82 δολάρια ανά βαρέλι για το έτος.
Η μεσαία οδός προβλέπει μια μεγαλύτερης διάρκειας σύγκρουση που θα διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου γύρω στα 100 δολάρια ανά βαρέλι φέτος και στα 75 δολάρια το 2027, με την παγκόσμια ανάπτυξη να μειώνεται στο 2,5% φέτος από 3,4% το 2025.
Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Πιερ-Ολιβιέ Γκουρίντσας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι με τις συνεχιζόμενες ενεργειακές διαταραχές και την έλλειψη σαφούς πορείας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αυτή η μεσαία οδός ή το «δυσμενές σενάριο» φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή.
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) αναφέρει ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στόχευε την πόλη Ανσαρίγια στο νότιο Λίβανο νωρίς σήμερα.
Λίγο πριν επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην κόντρα του με τον Πάπα Λέοντα
«Μπορεί κάποιος να πει στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους, διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες και ότι το να έχει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Η Αμερική επέστρεψε», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν για εμάς εκεί και δεν θα είναι ούτε στο μέλλον», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.
Παρά τις συνομιλίες των πρεσβευτών του Λιβάνου και του Ισραήλ στις ΗΠΑ, οι ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται.
Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε όλο τον νότιο Λίβανο συνέχισαν να πλήττουν δεκάδες τοποθεσίες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και συνεχίστηκαν μέχρι τη νύχτα.
Έχουν γίνει αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο και την αλ-Αμπασίγια, όπου τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.
Η Wall Street Journal αναφέρει ότι οι ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ανάγκασαν οκτώ πλοία που αναχωρούσαν και εισέρχονταν σε ιρανικά λιμάνια να σταματήσουν και να γυρίσουν πίσω.
Επικαλούμενη αξιωματούχους, η Journal ανέφερε ότι σε κάθε περίπτωση, οι αμερικανικές δυνάμεις επικοινώνησαν με τα πληρώματα μέσω ασυρμάτου και τους έδωσαν οδηγίες να αντιστρέψουν την πορεία τους.
Όλα τα δεξαμενόπλοια συμμορφώθηκαν με τις εντολές και δεν χρειάστηκαν επιβιβάσεις, πρόσθεσε.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών «επιβάλλεται αμερόληπτα κατά σκαφών όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια στο Ιράν».
Σε ανάρτησή της τα ξημερώματα, ανέφερε ότι αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είναι μεταξύ των μέσων που εκτελούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.
Η CENTCOM αναφέρει επίσης ότι ένα τυπικό αντιτορπιλικό διαθέτει πλήρωμα άνω των 300 ναυτών, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε επιθετικές και αμυντικές ναυτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας την υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων που συμμετέχουν στην αποστολή.
Η πόλεμος προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που όμως χθες υποχώρησαν κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων (-7,8% στα 91,28 δολάρια το WTI, -4,60% στα 94,79 δολάρια το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας), καθώς οι αγορές μοιάζουν να προσμένουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης.
«Αν δεν έκανα παρέμβαση, αυτή τη στιγμή το Ιράν θα είχε πυρηνικά όπλα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του ενώ τόνισε πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
Η ισραηλινή και η λιβανική κυβέρνηση συμφώνησαν να αρχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις με σκοπό να υπάρξει διαρκής ειρήνη έπειτα από δυόμισι ώρες συνομιλιών, «παραγωγικών», ανάμεσα στους πρεσβευτές τους στην Ουάσιγκτον, των πρώτων του είδους από το 1993.
Η αμερικανική διπλωματία διευκρίνισε ότι το πότε και το πού «μένει να οριστεί από κοινού».
«Έγινε φανερό σήμερα ότι βρισκόμαστε (σ.σ. το Ισραήλ και ο Λίβανος) στην ίδια πλευρά», είπε ο ισραηλινός πρεσβευτής Γιεχιέλ Λέιτερ. «Είμαστε ενωμένοι στη βούλησή μας να απελευθερώσουμε τον Λίβανο» από τη Χεζμπολά, πρόσθεσε.
Ο πρεσβευτής Λέιτερ τόνισε επίσης πως δεν θέλει καμιά εμπλοκή της Γαλλίας στις συνομιλίες με τον Λίβανο.
«Θα θέλαμε να κρατήσουμε τους Γάλλους όσο πιο μακριά είναι δυνατόν από πρακτικά τα πάντα, αλλά πάνω απ’ όλα όσον αφορά τις ειρηνευτικές συνομιλίες», πέταξε, όχι και πολύ διπλωματικά, ο αντιπρόσωπος του Ισραήλ.
Η ομόλογός του Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ χαρακτήρισε την «προπαρασκευαστική συνάντηση» που έγινε χθες «εποικοδομητική» και «κάλεσε να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά.
Το Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Λίβανος «δεν καλυπτόταν» από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ΗΠΑ-Ιράν, συνέχισε και ενέτεινε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη χώρα και δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότο, αντίθετα επιδιώκει να επεκτείνει τις περιοχές υπό τον έλεγχό του.
Η Χεζμπολάχ, απούσα, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «παράδοση» της κυβέρνησης του Λιβάνου κι ανέλαβε την ευθύνη, καθώς άρχιζαν, για εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον παραμεθόριων κοινοτήτων στο Ισραήλ.
Συνεχίζουμε από εδώ να σας μεταδίδουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.