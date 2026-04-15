Ξανά στο στόχαστρο Τραμπ το ΝΑΤΟ: «Δεν ήταν δίπλα μας και δεν θα είναι ούτε στο μέλλον» – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, λένε οι ΗΠΑ

ΔΝΤ: Προειδοποιεί ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ωθήσει την παγκόσμια οικονομία στο χείλος της ύφεσης

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν και μια συνεχιζόμενη αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν να ωθήσουν τον κόσμο στο χείλος της ύφεσης.

Ο οργανισμός δήλωσε ότι το χειρότερο σενάριο θα ήταν επαναλαμβανόμενες κρίσεις στην αγορά ενέργειας που θα επιβράδυναν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη στο 2% από το τρέχον 3,1%.

Σύμφωνα με αυτές τις προοπτικές, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν κατά μέσο όρο τα 110 δολάρια το βαρέλι το 2026 και τα 125 δολάρια το 2027.

Το πιο ευνοϊκό σενάριο του οργανισμού προϋποθέτει μια βραχύβια σύγκρουση και ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με μέσο όρο 82 δολάρια ανά βαρέλι για το έτος.

Η μεσαία οδός προβλέπει μια μεγαλύτερης διάρκειας σύγκρουση που θα διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου γύρω στα 100 δολάρια ανά βαρέλι φέτος και στα 75 δολάρια το 2027, με την παγκόσμια ανάπτυξη να μειώνεται στο 2,5% φέτος από 3,4% το 2025.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Πιερ-Ολιβιέ Γκουρίντσας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι με τις συνεχιζόμενες ενεργειακές διαταραχές και την έλλειψη σαφούς πορείας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αυτή η μεσαία οδός ή το «δυσμενές σενάριο» φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή.