Πύρινη «Κόλαση» ο Πύργος Τραμπ: Ένας νεκρός από φωτιά

Το θύμα βρέθηκε αναίσθητο μέσα στο διαμέρισμα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διατηρεί γραφείο και ιδιωτική οικία στον 66ο όροφο του κτιρίου, στο μέσο του Μανχάταν, δεν βρισκόταν εκεί. Δεν βρισκόταν επίσης κανένα άλλο μέλος της οικογένειας του προέδρου στο κτίριο την ώρα της φωτιάς, κατά την πυροσβεστική.

Οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης δεν έχουν κάνει καμιά εκτίμηση για τα αίτια της πυρκαγιάς. «Αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το διαμέρισμα είναι αρκετά μεγάλο, ήμασταν 50 ορόφους πάνω. Στο υπόλοιπο κτίριο εξαπλώθηκε αρκετός καπνός», ανέφερε μέσω Twitter ο επικεφαλής της διεύθυνσης του πυροσβεστικού σώματος της αμερικανικής μεγαλούπολης Ντάνιελ Νίγκρο.

Περίπου 200 άνδρες της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σε δική του ανάρτηση στο Twitter, ο αμερικανός πρόεδρος και μεγιστάνας των ακινήτων ανέφερε ότι «η φωτιά στον Πύργο Τραμπ κατασβέστηκε», πριν συμπληρώσει ότι ήταν «πολύ περιορισμένη (καλά χτισμένο κτίριο)» κι ότι «οι άνδρες (και οι γυναίκες) της πυροσβεστικής έκαναν σπουδαία δουλειά» και προσθέσει «σας ευχαριστώ!», με όλα τα γράμματα της τελευταίας φράσης κεφαλαία.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2018