Με απίστευτη σφοδρότητα συνεχίστηκαν τη Δευτέρα (10.10.2022) οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας και σε κλίμακα που δεν είχε συμβεί εδώ και μήνες, την ώρα μάλιστα που ο Λουκασένκο θα αναπτύξει κοινά στρατεύματα με τον Πούτιν. Με λίγα λόγια η Λευκορωσία θα εμπλακεί στον πόλεμο με την ανησυχία σε όλη την Ευρώπη να είναι μεγάλη.

Οι Ρώσοι βομβάρδιζαν αδιακρίτως και τυφλά πολλές περιοχές δύο ημέρες μετά την έκρηξη που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας λέγοντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο κατηγόρησε σήμερα την Πολωνία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία ότι προετοιμάζουν «τρομοκρατικές» επιθέσεις και μια «εξέγερση» στη χώρα του, εγείροντας φόβους για ένα νέο εμπόλεμο μέτωπο στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας, με τον Λευκορώσο πρόεδρο να ανακοινώνει μια απροσδιόριστη ανάπτυξη κοινών στρατευμάτων με τον Ρώσο σύμμαχό του.

«Προσπαθούν να μας εξοντώσουν και να μας εξαφανίσουν από προσώπου γης», αντέδρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι νωρίς σήμερα το πρωί καθώς ρωσικοί πύραυλοι έπλητταν ουκρανικές πόλεις, καλώντας τους δυτικούς συμμάχους του να δώσουν «σκληρή» απάντηση στη Μόσχα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν με την σειρά του δικαιολόγησε τους «μαζικούς» βομβαρδισμούς του καταγγέλλοντας την «τρομοκρατική» επίθεση της Ουκρανίας κατά της γέφυρας που συνδέει το ρωσικό έδαφος με την Κριμαία, μια χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014.

Τουλάχιστον 11 είναι οι νεκροί και 89 οι τραυματίες από τα σημερινά πλήγματα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αστυνομικών αρχών.

Ο πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ ανέφερε ότι έντεκα σημαντικές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές σε οκτώ περιοχές, εκτός από την πρωτεύουσα.

«Θέλουν να καταστρέψουν το ενεργειακό σύστημα», ήταν τα λόγια του Ζελένσκι, καθώς διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Το απόγευμα της Δευτέρας το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις σημερινές ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Χέρμαν Χαλουστσένκο δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο σύστημα ενέργειας ήταν «οι μεγαλύτερες που σημειώθηκαν καθόλη τη διάρκεια του πολέμου».

Αυτοί οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν οργή στη Δύση.

Οπως έγινε γνωστό από την ουκρανική Άμυνα, ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε σήμερα στην Ουκρανία 83 πυραύλους, εκ των οποίων οι 52 αναχαιτίστηκαν, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ιρανικής κατασκευής.

Περίπου έξι εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, με αεροπορικές επιδρομές σε πολλές γειτονιές, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της πόλης, και ειδικότερα ισοπεδώνοντας μια παιδική χαρά στο πάρκο Τάρας Σεβτσένκο. Σε κοντινό δρόμο ο πύραυλος δημιούργησε έναν κρατήρα, ενώ ένα πτώμα βρισκόταν κάτω από μια θερμική κουβέρτα.

«Είμαι πολύ σοκαρισμένος. Έφτασα στο Κίεβο σήμερα το πρωί. Περπατούσα στο δρόμο… όταν έγιναν οι εκρήξεις», είπε ο 22χρονος Ιβάν Πολιάκοφ.

«Υπάρχει ένα πανεπιστήμιο, δύο μουσεία, δεν υπάρχει στρατιωτικός στόχος. Απλώς σκοτώνουν πολίτες», είπε η Ξένια Ριαζαντσέβα, κάτοικος της γειτονιάς.

Ukraine shelling has killed a 5-year old girl in the Donetsk region today.



I could say this is retaliation by 🇺🇦, but that wouldn’t be accurate. This has been going for years, to the averted gaze of the pompous people making statements today regarding Kiev … pic.twitter.com/GP7bQm6cNm