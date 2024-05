Πυροβόλησαν τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο

Θύμα επίθεσης έπεσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δέχθηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε σε πόλη 150 χιλιόμετρα από την Μπρατισλάβα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και βγαίνοντας από το κτίριο ο Ρόμπερτ Φίτσο δέχθηκε πυροβολισμούς.

Ο δράστης κρατείται και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στόχος του ήταν ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας.

‼️ The shooter has been detained, according to preliminary police reports, he was aiming precisely at the prime minister – HNonline.



Video: police detain the shooter at the scene of the assassination attempt. pic.twitter.com/Cl9dwUwfqv