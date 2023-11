Δύο εβραϊκά σχολεία στο Μόντρεαλ δέχθηκαν πυροβολισμούς, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα (09.11.2023) η αστυνομία.

Τα μέλη του προσωπικού ανακάλυψαν τρύπες από σφαίρες στο εξωτερικό των σχολείων στο Μόντρεαλ, όταν έφτασαν το πρωί, ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, αντέδρασε στην είδηση των πυροβολισμών, λέγοντας σε δημοσιογράφους σε προάστιο του Μόντρεαλ ότι οι Καναδοί πρέπει να καταδικάσουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον βίαιο αντισημιτισμό.

Terror attack in Montreal, Canada



Unknown assailant fires a gun at 2 Jewish facilities – Yeshiva Gedolah and Talmud Torah Elementary School.



