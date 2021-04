Πολλοί πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Τέξας, με τις πρώτες αναφορές από αμερικανικά Μέσα ενημέρωσης να μιλούν για πολλούς τραυματίες από το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ένοπλος φέρεται να άνοιξε πυρ σε γραφεία επιχείρησης στην πόλη Μπράιαν, ενώ το συμβάν εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι κοντά σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκκενώθηκε εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης.

BREAKING: There has been a mass shooting at a business in Bryan in the 300 block of Stone City Drive. At least six injured, several in critical condition according to my sources.



2:58 pm pic.twitter.com/JarARiu2hN