Αυτοί είναι οι δύο Σουηδοί που έπεσαν νεκροί στις Βρυξέλλες από τους πυροβολισμούς του 45χρονου τζιχαντιστή, Λασουέντ Αμπντεσλάμ. Οι δύο άνδρες είχαν πάει στη βελγική πρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της εθνικής ομάδας της Σουηδίας απέναντι σε αυτή του Βελγίου για τα προκριματικά του Euro 2024.

Ο λογαριασμός Visegrád 24 ανέβασε στο Twitter τις φωτογραφίες των δύο Σουηδών φιλάθλων. Πρόκειται για τον 60χρονο Patrik Lundström και τον 70χρονο Kent Persson, οι οποίοι έπεσαν νεκροί από τους πυροβολισμούς του τζιχαντιστή.

Το 45χρονο μέλος του ISIS, Λασουέντ Αμπντεσλάμ, άνοιξε πυρ το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (16.10.2023) στη Λεωφόρο Ιπρ κατά περαστικών ενώ μετά φαίνεται να μπαίνει σε ένα κτίριο και να πυροβολεί όσους είναι μέσα.

Αφού ομολόγησε την πράξη του σε βίντεο στο Facebook, πήρε ένα μηχανάκι και έφυγε. Τελικά, έπεσε νεκρός από τα πυρά των βελγικών Αρχών σε ένα καφέ στην περιοχή Schaerbeek στα βόρεια των Βρυξελλών την Τρίτη το πρωί.

Since the international press won’t show their faces, we will do it instead.



60-y-old Patrik Lundström and 70-y-old Kent Persson were big fans of Sweden’s national football team and often traveled to watch the away games.



They were killed by an Islamist terrorist in Brussels pic.twitter.com/ZB8fliKfSf