Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται, με τον πόλεμο στο Ισραήλ, ο τρόμος του ISIS επέστρεψε στην Ευρώπη, καθώς –μετά την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Γαλλίας – αργά το απόγευμα της Δευτέρας (16.10.2023) ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε δύο Σουηδούς φωνάζοντας «Allahu Akbar» («Ο Αλλάχ είναι μεγάλος»), στο κέντρο των Βρυξελλών, ενώ άλλος ένας συμπατριώτης τους τραυματίστηκε.

Ο δράστης ομολόγησε την φρικιαστική πράξη του στις Βρυξέλλες, σε βίντεο που ο ίδιος ανήρτησε στα social media, δηλώνοντας μέλος του ISIS.

“Με λένε Αμπντεσαλέμ Αλ Γκιλανί και είμαι μαχητής του Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν και μισούμε αυτούς που μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση στο όνομα των Μουσουλμάνων. Σκότωσα μέχρι στιγμής τρεις Σουηδούς. Ναι, τρεις Σουηδούς. Σε αυτούς που έκανα κάτι κακό, παρακαλώ συγχωρείστε με. Και τους συγχωρώ όλους”, ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο των Βρυξελλών, φαίνεται ο δράστης με το πορτοκαλί μπουφάν να κατεβαίνει από μια μηχανή και να πυροβολεί αδιακρίτως περαστικούς στην Λεωφόρο Ίπρ. Στη συνέχεια, μπαίνει σε ένα κτίριο και πυροβολεί ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα.

Σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, οι αρχές ειδοποιήθηκαν στις 7:15 μ.μ. (τοπική ώρα).

#BREAKING #Belgium #Bruxelles At least two dead following shooting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/IgSND3c3Lu