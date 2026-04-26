Πυροβολισμοί στο δείπνο ανταποκριτών: Με λυγμούς απομακρύνθηκε η χήρα του Τσάρλι Κερκ – Ξύπνησαν μνήμες από τη δολοφονία του συζύγου της

Με δάκρυα στα μάτια, αποτυπώθηκε η χήρα του Τσέρλι Κερκ, Έρικα Κερκ να φεύγει τρέχοντας από το ξενοδοχείο Χίλτον, μετά τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια.

Η Έρικα Κερκ που ακόμα θρηνεί για τη στυγερή δολοφονία του συζύγου της, Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, ήταν παρούσα στο φρικιαστικό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26.03.2026) στο ξενοδοχείο, όταν ο Κόουλ Άλεν άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών έξω από την αίθουσα που δειπνούσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η Έρικα Κερκ να φεύγει ταραγμένη, με δάκρυα στα μάτια, συνοδεία ανδρών της ασφάλειάς της.

: Here’s new video showing Erica Kirk in tears, heard saying “I want to go,” as she is escorted out by security from the White House Correspondents’ Dinner!



It looks like she’s fake crying right there! pic.twitter.com/sl3FE595V5 — Lucas Sanders (@LucasSa56947288) April 26, 2026

«Θέλω απλώς να πάω σπίτι. Θέλω απλώς να πάω σπίτι», μουρμούραγε η 37χρονη, μη μπορώντας να πιστέψει τα όσα γίνονται γύρω της.

Οι πυροβολισμοί στο Χίλτον της ξύπνησαν μνήμες από την άγρια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στην εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Τότε, ο σύζυγός της είχε δεχθεί πυροβολισμό στον λαιμό, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων φοιτητών που παρακολουθούσαν την ομιλία του. Για τη δολοφονία του συνελήφθη ο Τάιλερ Ρόμπινσον,