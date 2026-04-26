Πυροβολισμοί στο δείπνο ανταποκριτών: Με λυγμούς απομακρύνθηκε η χήρα του Τσάρλι Κερκ – Ξύπνησαν μνήμες από τη δολοφονία του συζύγου της

«Θέλω να πάω σπίτι μου», μουρμούριζε με δάκρυα στα μάτια
Με δάκρυα στα μάτια, αποτυπώθηκε η χήρα του Τσέρλι Κερκ, Έρικα Κερκ να φεύγει τρέχοντας από το ξενοδοχείο Χίλτον, μετά τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια.

Η Έρικα Κερκ που ακόμα θρηνεί για τη στυγερή δολοφονία του συζύγου της, Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, ήταν παρούσα στο φρικιαστικό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26.03.2026) στο ξενοδοχείο, όταν ο Κόουλ Άλεν άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών έξω από την αίθουσα που δειπνούσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η Έρικα Κερκ να φεύγει ταραγμένη, με δάκρυα στα μάτια, συνοδεία ανδρών της ασφάλειάς της. 

«Θέλω απλώς να πάω σπίτι. Θέλω απλώς να πάω σπίτι», μουρμούραγε η 37χρονη, μη μπορώντας να πιστέψει τα όσα γίνονται γύρω της.

Οι πυροβολισμοί στο Χίλτον της ξύπνησαν μνήμες από την άγρια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στην εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Τότε, ο σύζυγός της είχε δεχθεί πυροβολισμό στον λαιμό, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων φοιτητών που παρακολουθούσαν την ομιλία του. Για τη δολοφονία του συνελήφθη ο Τάιλερ Ρόμπινσον,

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
67
59
56
49
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Ναυάγησαν» ξανά οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν: «Θα απαντήσουμε αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός στα λιμάνια μας», απειλεί η Τεχεράνη
«Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές», σχολίασε ο Πεζεσκιάν - «Οι Ιρανοί υπέβαλαν νέο κείμενο προς διαπραγμάτευση, "πολύ καλύτερο"», σχολίασε ο Τραμπ
Δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
Δάσκαλος στην Καλιφόρνια ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών – «Έμενε στο ξενοδοχείο, κουβαλούσε όπλα και μαχαίρια»
Οι αρχές τον χαρακτηρίζουν ως «μοναχικό λύκο» - Συνελήφθη από τις αρχές μετά τους πυροβολισμούς - Τραυμάτισε αστυνομικό στην προσπάθειά του να ξεφύγει
31χρονος
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Οι πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς στο Χίλτον - Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Φωτογραφίες του δράστη ανέβασε ο Ντόναλντ Τραμπ στα social media - Πρόκειται για την 3η απόπειρα δολοφονίας κατά του - Στο ίδιο ξενοδοχείο είχαν πέσει πυροβολισμοί και κατά του Ρόναλντ Ρήγκαν
Ντόναλντ Τραμπ
6
Newsit logo
Newsit logo