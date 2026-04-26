Κόσμος

Πυροβολισμοί στο δείπνο ανταποκριτών: Τυφλός δημοσιογράφος περιγράφει τις στιγμές τρόμου και κενά στα μέτρα ασφαλείας

Ήταν παρών και στην απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια
Τις σκηνές φρίκης που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα Κυριακής (ώρα Ελλάδος) στο Χίλτον, από τους πυροβολισμούς που έπεσαν κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, περιέγραψε ο δημοσιογράφος του BBC, Γκάρι Ο’Ντόνοχιου καταγγέλλοντας μάλιστα κενά στα μέτρα ασφαλείας.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ παρέθεταν επίσημο δείπνο στο Χίλτον. Τότε, ο 31χρονος δάσκαλος Κόουλ Άλεν, όρμησε στους πράκτορες της ασφάλειας του προέδρου και ξεκίνησε να πυροβολεί, τραυματίζοντας έναν από αυτούς. Η επίθεση έγινε μόλις 50 μέτρα από το σημείο όπου οι 2.500 παρευρισκόμενοι δειπνούσαν. Πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι κάτι κακό συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της αίθουσας.

Ο δημοσιογράφος του BBC, Γκάρι Ο’Ντόνοχιου περιέγραψε πως μόλις είχε αφήσει το μαχαίρι του στο πιάτο, όταν άκουσε έναν βαρύ ήχο από την διπλανή αίθουσα. Αν και στην αρχή δεν έδωσε σημασία, στη συνέχεια κατάλαβε πως αυτός ο ήχος προκλήθηκε από ημιαυτόματο όπλο και γυαλιά που έσπασαν.

«Στην αρχή σχεδόν δεν έδωσα σημασία, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάλαβα ότι ήταν ο χαρακτηριστικός ήχος ημιαυτόματου όπλου», είπε ο δημοσιογράφος που τυχαίνει και είναι και τυφλός.

Στη συνέχεια περιέγραψε πως ένας συνάδελφός του τον προσπέρασε με δύναμη, ρίχνοντας τον στο έδαφος.

«Ακολούθησα κι εγώ και βρέθηκα κάτω από το τραπέζι, σχεδόν βέβαιος ότι ζούσα ακόμη ένα περιστατικό πυροβολισμών σε προεδρική εκδήλωση», ανέφερε κάνοντας αναφορά για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα είχαμε ήδη καλυφθεί», συνέχισε.

Εκατοντάδες συνάδελφοί του ξεκίνησαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν στους διαδρόμους προσπαθώντας να βρουν ένα ασφαλές μέρος για να κρυφτούν.

Φοβόντουσαν πως ο δράστης που όπως αποδείχθηκε κουβαλούσε όπλα και μαχαίρια, έχει μπει ήδη στην αίθουσα και ετοιμάζεται να σκοτώσει τους παρευρισκόμενους.

«Ελλιπή τα μέτρα ασφαλείας»

Ο δημοσιογράφος του BBC έκανε αναφορά και στα μέτρα ασφαλείας που είχαν πάρει οι πράκτορες της Secret Service. Η Μυστική Υπηρεσία Ασφαλείας έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο αντιδράσεων, ειδικά μετά τις 2 απόπειρες δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γκάρι Ο’Ντόνοχιου κατήγγειλε πως οι δρόμοι γύρω από το Χίλτον ήταν αποκλεισμένοι αλλά ο έλεγχος στην είσοδό του ήταν περιορισμένος.

Η στιγμή που μέλη της Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ τον απομακρύνουν από το ξενοδοχείο
Η στιγμή που μέλη της Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ τον απομακρύνουν από το ξενοδοχείο / REUTERS/Bo Erickson

«Ο πράκτορας στην είσοδο περιορίστηκε σε μια επιφανειακή ματιά στο εισιτήριό μου, από απόσταση περίπου δύο μέτρων. Κατεβήκαμε με το ασανσέρ στην αίθουσα, όπου ένας πράκτορας με έλεγξε με ανιχνευτή μετάλλων, χωρίς όμως να δώσει ιδιαίτερη σημασία στα ηχητικά σήματα που ακούγονταν όταν σκάναρε την τσέπη του σακακιού μου.

Δεν μου ζήτησαν να αδειάσω τα προσωπικά μου αντικείμενα. Συνολικά, τα μέτρα ασφαλείας θύμιζαν μια τυπική δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, χωρίς την παρουσία εν ενεργεία προέδρου», ανέφερε.

«Προσπάθησα να μην σκεφτώ το μέγεθος αυτού που συνέβη, αλλά είναι αδύνατο να αγνοήσεις πόσο χειρότερα θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Αναρωτιέσαι πόσες φορές μπορεί να ζήσεις κάτι τέτοιο σε αυτή τη χώρα πριν εξαντληθεί η τύχη σου», κατέληξε ο Βρετανός δημοσιογράφος.

Κόσμος
