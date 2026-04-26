Κόσμος

Δάσκαλος στην Καλιφόρνια ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών – «Έμενε στο ξενοδοχείο, κουβαλούσε όπλα και μαχαίρια»

Οι αρχές τον χαρακτηρίζουν ως «μοναχικό λύκο» - Συνελήφθη από τις αρχές μετά τους πυροβολισμούς - Τραυμάτισε αστυνομικό στην προσπάθειά του να ξεφύγει
Ο 31χρονος δράστης των πυροβολισμών

Πληθαίνουν οι πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη των πυροβολισμών, τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) στο Χίλτον, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δράστης που όρμησε στους πράκτορες της προσωπικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, λίγα μέτρα μακριά από την αίθουσα στην οποία δειπνούσε ο Αμερικανός πρόεδρος με την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, φέρεται πως είναι ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνιας.

Ο Άλεν εργάζεται ως δάσκαλος και φέρεται πως έμενε στο ξενοδοχείο όπου φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αρχές έχουν ήδη ασφαλίσει το δωμάτιο μέσα στο ξενοδοχείο που συνδέεται με τον ύποπτο και αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να διαπιστωθεί τι περιείχε και αν σχετίζεται με την επίθεση.

Αμέσως μετά την επίθεση, αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ημίγυμνος και ξαπλωμένος στο πάτωμα ενώ φορά χειροπέδες.

DONALD J TRUMP via Truth Social
DONALD J TRUMP via Truth Social/Handout via REUTERS
Law enforcement personnel detain a person of interest, after U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump were rushed out of the White House Correspondents' Association dinner by Secret Service agents when a man armed with a shotgun tried to breach security, officials said, in Washington, D.C., U.S. April 25, 2026. DONALD J TRUMP via Truth Social
Ο Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε ως «μοναχικό λύκο».

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές τρόμου μέσα στην αίθουσα του Χίλτον, με τους τουλάχιστον 2.500 καλεσμένους να κρύβονται κάτω από τραπέζια καθώς ακούστηκαν 7 έως 8 πυροβολισμοί.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε πως δράστης κατάφερε να μπει στην αίθουσα από σημείο όπου δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας αστυνομικός ο οποίος σώθηκε χάρις στο αλεξίσφαιρό του.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των Secret Service μιας και πρόκειται για την 3η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
118
56
56
48
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Ναυάγησαν» ξανά οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν: «Θα απαντήσουμε αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός στα λιμάνια μας», απειλεί η Τεχεράνη
«Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές», σχολίασε ο Πεζεσκιάν - «Οι Ιρανοί υπέβαλαν νέο κείμενο προς διαπραγμάτευση, "πολύ καλύτερο"», σχολίασε ο Τραμπ
Δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
Οι πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς στο Χίλτον - Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Φωτογραφίες του δράστη ανέβασε ο Ντόναλντ Τραμπ στα social media - Πρόκειται για την 3η απόπειρα δολοφονίας κατά του - Στο ίδιο ξενοδοχείο είχαν πέσει πυροβολισμοί και κατά του Ρόναλντ Ρήγκαν
Ντόναλντ Τραμπ
5
Newsit logo
Newsit logo