Δάσκαλος στην Καλιφόρνια ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών – «Έμενε στο ξενοδοχείο, κουβαλούσε όπλα και μαχαίρια»

Πληθαίνουν οι πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη των πυροβολισμών, τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) στο Χίλτον, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δράστης που όρμησε στους πράκτορες της προσωπικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, λίγα μέτρα μακριά από την αίθουσα στην οποία δειπνούσε ο Αμερικανός πρόεδρος με την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, φέρεται πως είναι ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνιας.

Ο Άλεν εργάζεται ως δάσκαλος και φέρεται πως έμενε στο ξενοδοχείο όπου φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αρχές έχουν ήδη ασφαλίσει το δωμάτιο μέσα στο ξενοδοχείο που συνδέεται με τον ύποπτο και αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να διαπιστωθεί τι περιείχε και αν σχετίζεται με την επίθεση.

Αμέσως μετά την επίθεση, αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ημίγυμνος και ξαπλωμένος στο πάτωμα ενώ φορά χειροπέδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε ως «μοναχικό λύκο».

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές τρόμου μέσα στην αίθουσα του Χίλτον, με τους τουλάχιστον 2.500 καλεσμένους να κρύβονται κάτω από τραπέζια καθώς ακούστηκαν 7 έως 8 πυροβολισμοί.

New footage shows Trump taking cover and rushed by Secret Service after shooting at the White House Correspondents’ Dinner pic.twitter.com/2ajZy7aEPJ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 26, 2026

NEWS: The attempted shooter at the White House Correspondent’s Dinner is 31 year old Cole Tomas Allen from Torrance, California and he is in custody. — Karol Markowicz (@karol) April 26, 2026

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε πως δράστης κατάφερε να μπει στην αίθουσα από σημείο όπου δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας αστυνομικός ο οποίος σώθηκε χάρις στο αλεξίσφαιρό του.

The suspected shooter at the White House Correspondents’ Dinner incident has reportedly been identified as 31-year-old Cole Allen of Torrance, California. pic.twitter.com/1jxmJkBfFt — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των Secret Service μιας και πρόκειται για την 3η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.